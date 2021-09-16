Tom Yum Çorbası tarifi: Tom Yum Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tom Yum Çorbası tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yarışmacılardan istenmesi sonrası merak konusu olarak Tom Yum Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
TOM YUM ÇORBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
TOM YUM ÇORBASI MALZEMELER
- 4 adet levrek fileto
- 12 adet orta boy karides
- 2 adet soğan
- 4 diş sarımsak
- 2 çorba kaşığı sıvı yağ
- 20 gram taze zencefil
- 200 gram istiridye veya kültür mantarı
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı acı sos (chili sos)
- 6-7 su bardağı balık suyu
- 4 çorba kaşığı limon suyu
- 4 dal limon otu
- 1 demet taze kişniş
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
TOM YUM ÇORBASI YAPILIŞI
- Küp doğranmış soğan ve sarımsağı sıvı yağda soteleyin.
- Kıyılmış zencefil, mantar, pul biber ve acı sos ekleyip sotelemeye devam edin.
- Balık suyu ilave edip kaynamaya bırakın.
- Limon suyu ve karabiber ekleyin.
- Tuzunu ayarlayın.
- Küp doğranmış levrek fileto ve ayıklanmış karides ilave edip, yumuşayana dek kısık ateşte pişirin. Kıyılmış limon otu ve kişniş ekleyip ocaktan alın.
- Dilediğiniz şekilde süsleyip, sıcak olarak servis yapın.