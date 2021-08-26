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Haberler Medya Haberleri Tozkoparan İskender:1071 filmi ne zaman yayınlanacak? Tozkoparan İskender:1071 filmi saat kaçta hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 26.8.2021 15:30

Tozkoparan İskender:1071 filmi ne zaman yayınlanacak? Tozkoparan İskender:1071 filmi saat kaçta hangi kanalda?

Tozkoparan İskender:1071 filmi ne zaman yayınlanacak? Tozkoparan İskender:1071 filmi saat kaçta hangi kanalda?

Bu akşam ekrana gelecek olan Tozkoparan İskender 1071 filmi için geri sayım başladı. Malazgirt Zaferi’nin 950. yıl dönümü için özel olarak çekilen yapımın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Türk tarihinin dönüm noktası olan olayları yansıtan ve büyük komutan Sultan Alparslan ile aziz şehitlerimiz için özel olarak yayınlanacak yapım izleyiciyle buluşacak. Peki Tozkoparan İskender:1071 filmi ne zaman yayınlanacak? Tozkoparan İskender:1071 filmi saat kaçta hangi kanalda?

Televizyonda yayınlanacak olan Tozkoparan İskender:1071 filmi izleyiciyle bulaşacak. Şanlı tarihimizde yeni bir dönemin kapılarını açan Malazgirt Zaferi ile ilgili olayları izleyiciyle buluşturacak olan filmde heyecan dolu anlar yaşanacak. Peki Tozkoparan İskender:1071 filmi ne zaman yayınlanacak? Tozkoparan İskender:1071 filmi saat kaçta hangi kanalda?

TOZKOPARAN İSKENDER:1071 FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Tozkoparan İskender:1071 Şanlı tarihimizde yeni bir dönemin kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünde büyük komutan Sultan Alparslan ve aziz şehitlerimiz için özel olarak hazırladığımız "Tozkoparan İskender: 1071" televizyon filmimiz 26 Ağustos Perşembe saat 20.00'de TRT 1'de.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı duyurdu

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü için özel olarak çekilen "Tozkoparan İskender: 1071" 26 Ağustos 2021 Perşembe akşamı TRT1'de yayınlanacağı TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı tarafından duyuruldu.

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Tozkoparan İskender:1071 filmi ne zaman yayınlanacak? Tozkoparan İskender:1071 filmi saat kaçta hangi kanalda?
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