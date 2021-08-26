Televizyonda yayınlanacak olan Tozkoparan İskender:1071 filmi izleyiciyle bulaşacak. Şanlı tarihimizde yeni bir dönemin kapılarını açan Malazgirt Zaferi ile ilgili olayları izleyiciyle buluşturacak olan filmde heyecan dolu anlar yaşanacak. Peki Tozkoparan İskender:1071 filmi ne zaman yayınlanacak? Tozkoparan İskender:1071 filmi saat kaçta hangi kanalda?

TOZKOPARAN İSKENDER:1071 FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Tozkoparan İskender:1071 Şanlı tarihimizde yeni bir dönemin kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünde büyük komutan Sultan Alparslan ve aziz şehitlerimiz için özel olarak hazırladığımız "Tozkoparan İskender: 1071" televizyon filmimiz 26 Ağustos Perşembe saat 20.00'de TRT 1'de.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı duyurdu

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü için özel olarak çekilen "Tozkoparan İskender: 1071" 26 Ağustos 2021 Perşembe akşamı TRT1'de yayınlanacağı TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı tarafından duyuruldu.