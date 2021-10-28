Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nden SABAH’a ödül

SABAH Gazetesi Trabzon muhabiri Özgür Özdemir'in "Dayı sele kapıldık, sürükleniyoruz" başlıklı haberi, gazete haberi dalında birincilik ödülü aldı.
Hamamizade Kültür Merkezinde düzenlenen ödül töreninde SABAH Gazetesi muhabiri Özgür Özdemir'e gazete-haber dalındaki ödülünü Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu takdim etti.
Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir belediye başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Trabzon Emniyet müdürü Kenan Aydoğan, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı,Ak parti Trabzon İl başkanı Sezgin Mumcu, Milliyetçi Hareket partisi İl başkanı Bekir Sıtkı Tarım ,siyasi parti il başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları,İş adamları, gazeteciler ve davetliler katıldı.