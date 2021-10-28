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Giriş Tarihi: 28.10.2021 08:48 Son Güncelleme: 28.10.2021 08:54

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nden SABAH'a ödül

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nden SABAH’a ödül

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen yılın "Başarılı Gazetecileri" yarışmasının 2020 yılı kazananları ödüllerini aldı.

SABAH Gazetesi Trabzon muhabiri Özgür Özdemir'in "Dayı sele kapıldık, sürükleniyoruz" başlıklı haberi, gazete haberi dalında birincilik ödülü aldı.

Hamamizade Kültür Merkezinde düzenlenen ödül töreninde SABAH Gazetesi muhabiri Özgür Özdemir'e gazete-haber dalındaki ödülünü Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu takdim etti.

Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir belediye başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Trabzon Emniyet müdürü Kenan Aydoğan, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı,Ak parti Trabzon İl başkanı Sezgin Mumcu, Milliyetçi Hareket partisi İl başkanı Bekir Sıtkı Tarım ,siyasi parti il başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları,İş adamları, gazeteciler ve davetliler katıldı.

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Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nden SABAH'a ödül
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