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Giriş Tarihi: 21.12.2021 14:19

Transformers 5: Son Şövalye filmi konusu nedir? Transformers 5: Son Şövalye filmi oyuncuları kimler?

Transformers 5: Son Şövalye filmi konusu nedir? Transformers 5: Son Şövalye filmi oyuncuları kimler?

Kanal D ekranlarına 21 Aralık Salı akşamı gelecek olan Transformers 5: Son Şövalye filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Michael Bay’ın yer aldığı film 2017 yılı yapımıdır. Mark Wahlberg, Laura Haddock gibi isimler yer aldığı Transformers 5: Son Şövalye filmi konusu nedir? Transformers 5: Son Şövalye filmi oyuncuları kimler?

Transformers 5: Son Şövalye filmi 21 Aralık Salı akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Aksiyon ve bilim kurgu türlerinde olan filmde insanlar ve Transformerlar savaşta olup Son Şövalye, Transformers bu sefer serinin özündeki efsaneleri paramparça etme hedefini taşıyor. Peki, Transformers 5: Son Şövalye filmi konusu nedir? Transformers 5: Son Şövalye filmi oyuncuları kimler?

TRANSFORMERS 5 FİLMİ KONUSU

Son Şövalye, Transformers bu sefer serinin özündeki efsaneleri paramparça etme hedefini taşıyor. İnsanlar ve Transformerlar savaşta, Optimus Prime ise gitmiş. Geleceğimizi kurtarmanın yegane çıkar yolu geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Dünyayı kurtarma görevi Cade Yeager Bumblebee; bir İngiliz lordu ve bir Oxford profesöründen oluşan sıra dışı bir birliğe kalıyor.

TRANSFORMERS 5 FİLMİ OYUNCULARI

Orjinal adı : Transformers: The Last Knight

Yönetmen : Michael Bay

Yapım Yılı : 2017

Oyuncular : Mark Wahlberg, Laura Haddock, Anthony Hopkins

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Transformers 5: Son Şövalye filmi konusu nedir? Transformers 5: Son Şövalye filmi oyuncuları kimler?
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