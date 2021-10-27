Turkuvaz Medya Grubu’nun acı günü!

İzmir'de çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yeni Asır Gazetesi Sayfa Sekreteri Ali Osman Taş, memleketi Niğde'nin Bor İlçesinde sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Yeni Asır Gazetesi'nde 28 yıldır sayfa sekreterliği yapan Ali Osman Taş, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
Hayatını kaybeden Ali Osman Taş'ın cenazesi havayolu ile Kayseri'ye oradan da memleketi Niğde'nin Bor İlçesine getirildi. Taş'ın naşı helallik alınmak üzere Şekerevleri Mahallesinde bulunan baba ocağına getirildi.