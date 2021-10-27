Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Turkuvaz Medya Grubu'nun acı günü!
Giriş Tarihi: 27.10.2021 13:55 Son Güncelleme: 27.10.2021 13:59

Turkuvaz Medya Grubu'nun acı günü!

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Turkuvaz Medya Grubu’nun acı günü!

Turkuvaz Medya Grubu gazetelerinden Yeni Asır'ın Sayfa Sekreteri Ali Osman Taş, son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yeni Asır Gazetesi Sayfa Sekreteri Ali Osman Taş, memleketi Niğde'nin Bor İlçesinde sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Yeni Asır Gazetesi'nde 28 yıldır sayfa sekreterliği yapan Ali Osman Taş, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayatını kaybeden Ali Osman Taş'ın cenazesi havayolu ile Kayseri'ye oradan da memleketi Niğde'nin Bor İlçesine getirildi. Taş'ın naşı helallik alınmak üzere Şekerevleri Mahallesinde bulunan baba ocağına getirildi.

Daha sonra İftiyan Mezarlığı'na götürülen Ali Osman Taş'ın naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Turkuvaz Medya Grubu'nun acı günü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA