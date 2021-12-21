Turkuvaz Medya’ya Kızılay’dan 2 teşekkür plaketi

Türk Kızılay İzmir Şubesi, çeşitli sosyal faaliyetlerini haberleştirip çalışmalarıyla kuruma katkı sağlayan İzmirli basın mensuplarına teşekkür için tören düzenledi. Türk Kızılay İzmir Şubesindeki programa, haberleriyle Kızılay'a katkı sağlayan basın mensupları katıldı. SABAH gazetesi muhabiri Ceyhan Torlak ve Yeni Asır muhabiri Melih Demirtaş'ın teşekkür plaketi aldığı programda, Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış konuşma yaptı. Baykalmış, "Yaptığımız çalışmaların duyurulması noktasında destek veren basın camiasıyla bugün bir aradayız. Daha fazla insana ulaşma açısından bu işbirliğine yürütüyoruz. Basın mensupları bizim için çok değerli. Teşekkür etmek için bu töreni düzenledik" dedi.