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Giriş Tarihi: 21.12.2021 17:00 Son Güncelleme: 21.12.2021 17:07

Turkuvaz Medya’ya Kızılay’dan 2 teşekkür plaketi

ERTAN GÜRCANER
Turkuvaz Medya’ya Kızılay’dan 2 teşekkür plaketi

SABAH Gazetesi muhabiri Ceyhan Torlak ile Yeni Asır muhabiri Melih Demirtaş’a haberlerle farkındalık yaratarak Türk Kızılayı'na destek verdikleri için teşekkür plaketi verildi.

Türk Kızılay İzmir Şubesi, çeşitli sosyal faaliyetlerini haberleştirip çalışmalarıyla kuruma katkı sağlayan İzmirli basın mensuplarına teşekkür için tören düzenledi. Türk Kızılay İzmir Şubesindeki programa, haberleriyle Kızılay'a katkı sağlayan basın mensupları katıldı. SABAH gazetesi muhabiri Ceyhan Torlak ve Yeni Asır muhabiri Melih Demirtaş'ın teşekkür plaketi aldığı programda, Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış konuşma yaptı. Baykalmış, "Yaptığımız çalışmaların duyurulması noktasında destek veren basın camiasıyla bugün bir aradayız. Daha fazla insana ulaşma açısından bu işbirliğine yürütüyoruz. Basın mensupları bizim için çok değerli. Teşekkür etmek için bu töreni düzenledik" dedi.

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Turkuvaz Medya’ya Kızılay’dan 2 teşekkür plaketi
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