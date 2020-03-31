Twitter hesabı nasıl silinir? Twitter hesabı dondurma ve kalıcı olarak silme yöntemi
Bu günlerde, her son dakika haberi geldiğinde Twitter'da birinin bu konuda tweet attığına bahse girebilirsiniz. Saniyede yaklaşık 6.000 tweet atıldığını hesaba katarsak, bazı kullanıcılar tarafından günlük olarak gönderilen içerik sayısının çok fazla olması şaşırtıcı değildir. Kalıcı olarak Twitter'a veda ederek biraz daha fazla internet gizliliği isteyenler için hazırladığımız bu haber tam size göre! Not: Twitter hesabınızı devre dışı bıraktıktan sonra alamazsınız. Bu yüzden devam etmeden önce iki kez düşünün! İşte 'Twitter hesabı nasıl silinir?' sorusunun yanıtı ve adım adım twitter hesabı dondurma rehberi...
Twitter zaman zaman faydalı, bilgilendirici olabilir. Fakat aynı zamanda, dikkatsizce servis edilen ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgiler ve nefret söyleminin dayanılmaz bir merkezi olabilir. Twitter'dan çıkmak isteyen kullanıcılar "Twitter hesabı nasıl silinir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Twitter'ı nasıl sileceğinize dair kısa bir kılavuzu sizler için hazırladık. İşte kolay bir Twitter hesabı dondurma ve kalıcı olarak silme yöntemi…
Twitter sosyal paylaşım sitesinden ayrılma nedeniniz ne olursa olsun - kabul edelim, aralarından seçim yapabileceğiniz çok şey var - iyi haber, hesabınızı kapatmak çok basit! Dahası, site profilinizi yeniden etkinleştirmek için belli birbir süre sunuyor. Öyleyse, 30 gün içinde fşikrinizin değişmesi durumunda hesabınızı geri yükleyebilirsiniz. Ancak, bir kez bittiğinde, sonsuza dek gider.
Daha fazla uzatmadan, Twitter'ı nasıl sileceğinizi burada bulabilirsiniz.
TWITTER MASAÜSTÜNDE NASIL SİLİNİR?
Twitter web sitesinde hesabınıza giriş yapın
Profil simgenizin altındaki açılır menüden Ayarlar ve Gizlilik'i tıklayın.
Menünün Hesap bölümünde, Hesabınızı devre dışı bırak'ı tıklayın.
Devre Dışı Bırak'ı tıklayın.
İstendiğinde şifrenizi girin ve Hesabı devre dışı bırak'ı tıklayın.
ANDROID'DE TWITTER HESABI NASIL SİLİNİR?
- Ekranın üst kısmındaki profil simgesine veya hamburger menüsüne (uygulamanın hangi sürümünün gösterdiği) dokunun
- Ayarlar ve gizlilik menüsüne girin ve Hesap öğesine dokunun.
- Hesabınızı devre dışı bırakın seçeneğine tıklayın
- Devre Dışı Bırak öğesine dokunun
- İstendiğinde şifrenizi girin ve Devre dışı bırak seçeneğine dokunun.
- Evet, devre dışı bırak öğesine dokunun.
IOS'TA TWITTER NASIL SİLİNİR?
- Ekranın üstündeki profil simgesine dokunun
- Ayarlar ve gizlilik öğesini seçin ve Hesap öğesine dokunun.
- Hesabınızı devre dışı bırakın
- Devre dışı bırak öğesine dokunun ve istendiğinde şifrenizi girin
- Devre dışı bırak öğesine dokunun ve Evet, devre dışı bırak öğesine dokunarak bu işlemi takip edin.