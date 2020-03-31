Twitter hesabı nasıl silinir? Twitter hesabı dondurma ve kalıcı olarak silme yöntemi

Twitter zaman zaman faydalı, bilgilendirici olabilir. Fakat aynı zamanda, dikkatsizce servis edilen ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgiler ve nefret söyleminin dayanılmaz bir merkezi olabilir. Twitter'dan çıkmak isteyen kullanıcılar "Twitter hesabı nasıl silinir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Twitter'ı nasıl sileceğinize dair kısa bir kılavuzu sizler için hazırladık. İşte kolay bir Twitter hesabı dondurma ve kalıcı olarak silme yöntemi…

Twitter sosyal paylaşım sitesinden ayrılma nedeniniz ne olursa olsun - kabul edelim, aralarından seçim yapabileceğiniz çok şey var - iyi haber, hesabınızı kapatmak çok basit! Dahası, site profilinizi yeniden etkinleştirmek için belli birbir süre sunuyor. Öyleyse, 30 gün içinde fşikrinizin değişmesi durumunda hesabınızı geri yükleyebilirsiniz. Ancak, bir kez bittiğinde, sonsuza dek gider.

Daha fazla uzatmadan, Twitter'ı nasıl sileceğinizi burada bulabilirsiniz.

TWITTER MASAÜSTÜNDE NASIL SİLİNİR?

Twitter web sitesinde hesabınıza giriş yapın

Profil simgenizin altındaki açılır menüden Ayarlar ve Gizlilik'i tıklayın.

Menünün Hesap bölümünde, Hesabınızı devre dışı bırak'ı tıklayın.

Devre Dışı Bırak'ı tıklayın.

İstendiğinde şifrenizi girin ve Hesabı devre dışı bırak'ı tıklayın.

ANDROID'DE TWITTER HESABI NASIL SİLİNİR?

Ekranın üst kısmındaki profil simgesine veya hamburger menüsüne (uygulamanın hangi sürümünün gösterdiği) dokunun

Ayarlar ve gizlilik menüsüne girin ve Hesap öğesine dokunun.

Hesabınızı devre dışı bırakın seçeneğine tıklayın

Devre Dışı Bırak öğesine dokunun

İstendiğinde şifrenizi girin ve Devre dışı bırak seçeneğine dokunun.

Evet, devre dışı bırak öğesine dokunun.

IOS'TA TWITTER NASIL SİLİNİR?