Üç Kız Kardeş Dönüş’ün hastalığı nedir? Dönüş ne hastası?

Üç Kız Kardeş Dönüş'ün hastalığı birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Özellikle aniden bayılmalarıyla izleyicileri üzüntüye sokan Dönüş ne hastası sorusu merak ediliyor. Uzun süredir hastalığıyla izleyicileri derinden etkileyen Dönüş'ün hastalığı ne sorusunun cevabı aratılıyor. Peki, Üç Kız Kardeş Dönüş'ün hastalığı ne? İşte detaylar…
Kitabı okuyan okuyucular Dönüş'ün ne hastası olduğunu öğrendi. Dönüş Ayvalık'ı terk ettikten sonra kanser hastalığına yakalanıp acilen kemoterapi tedavisine başlıyor. Hastalıkla yılalr boyunca savaşan Dönüş, en sonda hastalığı yeniyor. Sürekli bayılan Üç Kız Kardeş Dönüş'ün bayılma sebebi de bu olarak görülüyor.
Üç Kız Kardeş son bölümde gazetede çıkan bir haber Türkan'ın tüm yaşamını altüst eder. Somer kıskançlık krizine girmiştir. Rüçhan ise Nesrin'e gidip Türkan hakkında kötü sözler söyler. Ne yapacağını bilemeyen Türkan kendini anlatmak ister ama babasından başka kimse ona inanmaz. Oysa haberi yaptıranın kim olduğunu Mine bilmektedir. Sadık, Somer'i karşısına alıp konuşur. Sonunda Somer, Türkan'ın suçsuz olduğunu anlar.