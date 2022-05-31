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Giriş Tarihi: 31.5.2022 23:39

Üç Kız Kardeş Dönüş’ün hastalığı nedir? Dönüş ne hastası?

Üç Kız Kardeş Dönüş’ün hastalığı nedir? Dönüş ne hastası?

Üç Kız Kardeş son bölüm ile birlikte birçok izleyene duygusal anlar yaşattı. Kanal D’nin sevilen dizilerinden Üç Kız Kardeş’te Almila Ada Bayazıtoğlu’nun hayat verdiği Dönüş karakterinin hastalığı herkesin yüreğini burktu. İzleyenler Dönüş ne hastası sorusunu yöneltiyor. Dönüş karakterinin gencecik yaşta ölüm döşeğinde olması hayranlarını üzdü. Peki, Dönüş ne hastası, Üç Kız Kardeş Dönüş’ün hastalığı ne? İşte detaylar…

Üç Kız Kardeş Dönüş'ün hastalığı birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Özellikle aniden bayılmalarıyla izleyicileri üzüntüye sokan Dönüş ne hastası sorusu merak ediliyor. Uzun süredir hastalığıyla izleyicileri derinden etkileyen Dönüş'ün hastalığı ne sorusunun cevabı aratılıyor. Peki, Üç Kız Kardeş Dönüş'ün hastalığı ne? İşte detaylar…

ÜÇ KIZ KARDEŞ DÖNÜŞ NE HASTASI?

Kitabı okuyan okuyucular Dönüş'ün ne hastası olduğunu öğrendi. Dönüş Ayvalık'ı terk ettikten sonra kanser hastalığına yakalanıp acilen kemoterapi tedavisine başlıyor. Hastalıkla yılalr boyunca savaşan Dönüş, en sonda hastalığı yeniyor. Sürekli bayılan Üç Kız Kardeş Dönüş'ün bayılma sebebi de bu olarak görülüyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DÖNÜŞ ÖLDÜ MÜ?

Kitaplarla uyarlama dizileri birbirinden farklı olabiliyor. Almila Ada'nın hayat verdiği Dönüş, dizide birkaç defa bayıldı. İzleyenlerin de her Dönüş düştüğünde yürekleri ağzına geliyor. Aynı zamanda Dönüş'ün epilepsi hastası olduğu da belirtilmektedir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM KONUSU NE?

Üç Kız Kardeş son bölümde gazetede çıkan bir haber Türkan'ın tüm yaşamını altüst eder. Somer kıskançlık krizine girmiştir. Rüçhan ise Nesrin'e gidip Türkan hakkında kötü sözler söyler. Ne yapacağını bilemeyen Türkan kendini anlatmak ister ama babasından başka kimse ona inanmaz. Oysa haberi yaptıranın kim olduğunu Mine bilmektedir. Sadık, Somer'i karşısına alıp konuşur. Sonunda Somer, Türkan'ın suçsuz olduğunu anlar.

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Üç Kız Kardeş Dönüş’ün hastalığı nedir? Dönüş ne hastası?
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