Üç Kız Kardeş Dönüş’ün hastalığı nedir? Dönüş ne hastası?

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM KONUSU NE?

Üç Kız Kardeş son bölümde gazetede çıkan bir haber Türkan'ın tüm yaşamını altüst eder. Somer kıskançlık krizine girmiştir. Rüçhan ise Nesrin'e gidip Türkan hakkında kötü sözler söyler. Ne yapacağını bilemeyen Türkan kendini anlatmak ister ama babasından başka kimse ona inanmaz. Oysa haberi yaptıranın kim olduğunu Mine bilmektedir. Sadık, Somer'i karşısına alıp konuşur. Sonunda Somer, Türkan'ın suçsuz olduğunu anlar.