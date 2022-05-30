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Haberler Medya Haberleri Üç Kuruş final mi? Üç Kuruş neden final yapıyor, bitti mi, son bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 30.5.2022 16:36

Üç Kuruş final mi? Üç Kuruş neden final yapıyor, bitti mi, son bölüm ne zaman?

Üç Kuruş final mi? Üç Kuruş neden final yapıyor, bitti mi, son bölüm ne zaman?

Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisi final bölümü izleyiciyle buluşacak. Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin son bölümünün yayınlanacak. Dizinin final yapacak olması sevenlerini etkilerken Üç Kuruş final mi, neden final, bitiyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç’un yer aldığı "Üç Kuruş" dizisinin reytinglerinin düşmesi sonucu final yaptığı düşünülüyor. İşte bilgiler…

Üç Kuruş final yapacak iddiaları sosyal medyada yer aldı. Bu akşam 28.bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin final fragmanı yayınlandı. Dizinin takipçileri Üç Kuruş final mi? Üç Kuruş neden final yapıyor, bitti mi, son bölüm ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı

ÜÇ KURUŞ FİNAL Mİ?

Üç Kuruş dizisinin düşük reyting nedeniyle final yaptığı iddiası gündemde yer alıyor. Dizi 28. bölümü ile ekranlara veda edecek.

ÜÇ KURUŞ NEDEN FİNAL?

Üç Kuruş dizisinin düşük reyting nedeniyle final yaptığı iddiası gündemde yer alıyor. Henüz net bir açıklama yok.

FİNAL BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kartal'ın içeri girer girmez çıkardığı olay ikisinin de beklemedikleri anda Kılıç'ın kucağına düşmelerine neden olur. Bu olay Efe'yi öfkelendirir ve Kartal'la tartışmaları her ikisinin de geçmişlerini sorgulamalarını sağlar. Kolay pes etmeyen Kartal, Çetin'den destek aldığı yeni bir planla koğuşun karşısına çıktığında Kılıç'a büyük bir sürpriz son hazırlar. Kartal ve Kılıç'ın son hesaplaşması herkesin nefesini kesecektir.

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Üç Kuruş final mi? Üç Kuruş neden final yapıyor, bitti mi, son bölüm ne zaman?
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