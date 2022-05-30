Üç Kuruş final yapacak iddiaları sosyal medyada yer aldı. Bu akşam 28.bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin final fragmanı yayınlandı. Dizinin takipçileri Üç Kuruş final mi? Üç Kuruş neden final yapıyor, bitti mi, son bölüm ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı
Üç Kuruş dizisinin düşük reyting nedeniyle final yaptığı iddiası gündemde yer alıyor. Dizi 28. bölümü ile ekranlara veda edecek.
Üç Kuruş dizisinin düşük reyting nedeniyle final yaptığı iddiası gündemde yer alıyor. Henüz net bir açıklama yok.
Kartal'ın içeri girer girmez çıkardığı olay ikisinin de beklemedikleri anda Kılıç'ın kucağına düşmelerine neden olur. Bu olay Efe'yi öfkelendirir ve Kartal'la tartışmaları her ikisinin de geçmişlerini sorgulamalarını sağlar. Kolay pes etmeyen Kartal, Çetin'den destek aldığı yeni bir planla koğuşun karşısına çıktığında Kılıç'a büyük bir sürpriz son hazırlar. Kartal ve Kılıç'ın son hesaplaşması herkesin nefesini kesecektir.