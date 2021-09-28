Ulaş Tuna Astepe kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Ulaş Tuna Astepe 5 Mayıs 1988'de İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Lisesinde yatılı olarak okudu.Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı. 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Karadayı dizisinde Orhan, Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, Rüya adlı dizide Alaz, Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandırdı.

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bayrak ve Babamın Cesetleri, Sami Berat Marçalı'nın sahnelediği Cam Yapraklar oyunlarında rol aldı.

Emre Yeksan'ın yönettiği Körfez filminde Selim karakterini canlandıran Astepe, ayrıca Üniversiteli, Zayiat, Meşakkat ve Karısı, Balık Havuzu adlı kısa filmlerde de yer almıştır.

ULAŞ TUNA ASTEPE DİZİ VE FİLMLERİ