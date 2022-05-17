Unkapanı SGM Müdürü Mandıralı’dan Turkuvaz Medya’ya ziyaret

Sosyal Güvenlik Reformu'yla birlikte 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen Sosyal Güvenlik Haftası, bu yıl 16'ncı kez kutlanıyor. Bu kapsamda Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkez (SGM) Müdürü Mustafa Mandıralı, Merkez Müdür Yardımcıları Cemil Uzun, Arif İşleyen ve Destek Hizmetleri Sorumlusu Engin Telli Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti. Turkuvaz Medya Yönetim Hizmetleri Ve İdari İşler Koordinatörü Yaşar Dahil, SABAH Gazetesi Haber Müdürü Erhan Öztürk'ün de katıldığı ziyarette Unkapanı SGM Müdürü Mustafa Mandıralı, Sosyal Güvenlik Haftası'nın önemine değindi.

"AMACIMIZ KAYIT DIŞI DEĞİL SİGORTALI ÇALIŞMAYI TEŞVİK ETMEK"

Toplumda sosyal güvenlik bilinci oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Mandıralı, şunları söyledi: "16 Mayıs'ın içinde olduğu haftayı Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutluyoruz, amacımız da SGK'yı her kesime tanıtmak ve insanların sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak. Bu gibi kurumları dolaşarak medya üzerinden insanlara daha kolay ulaşmayı hedefliyoruz. Topluma bir mesaj vermek, kayıt dışı değil sigortalı olarak çalışmayı teşvik etmek amacıyla paydaşlarımızla sendika, sivil toplum ve diğer kuruluşları dolaşarak etkileşim içinde bulunuyoruz. Amacımız herkesin sosyal güvenlik hak ve hukukunu bilmesi, yükümlülüklerini yerine getirmesi. Bu anlamda hem işçi hem de işverenle birlikte toplumu kucaklayıp beraber etkili bir çalışma yapmak istiyoruz. Unkapanı olarak biz daha çok emeklilik üzerine çalışıyoruz. Burada da basın yıpranma payı, emeklilik şartları gibi konuları konuştuk."