Gönül Dağı’nda Serdar karakterini canlandıran Utku Ateş diziden ayrıldı mı, yok mu? Utku Ateş Gönül Dağı’na veda mı etti?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN UTKU ATEŞ AYRILDI MI?

Gönül Dağı dizisinde Serdar karakterine veda eden Utku Ateş konuya yönelik şu açıklamayı yapmıştı;

Utku Ateş, "Arkadaşlar bir süredir tüm yazdıklarınızı okuyorum ve hepsi benim için çok değerli fakat bazen ne yazık ki güzel şeylerin bitmesi gerekiyor. Bu yolculuk sürecinde başından beri hep destek olan siz değerli izleyicilerimize, başta partnerim @zumre.megreli olmak üzere tüm oyuncu arkadaşlarıma, senaristlere, yönetmenlere ve bütün ekibe teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın" şeklinde ifadelere yer vererek veda ettiğini duyurdu.

UTKU ATEŞ KİMDİR?

Utku Ateş, 1 Ocak 1990, İstanbul doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun oldu. Ayrıca Akademi 35,5 Temel Oyunculuk Atölyesinde eğitim aldı.

Oyunculuk kariyerine ilk kez Kurt Seyit ve Şura dizisi ile adım atmıştır. Star TV ekranlarında yayınlanan kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ gibi oyuncuların yer aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisinde dizi final yapana kadar yer aldı.

Utku Ateş, 2019 yılında Kuzgun dizisi kadrosunda yer aldı.