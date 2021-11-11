Vardabit paçası tarifi: MasterChef Vardabit paçası nasıl yapılır?

vardabit paçası tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılmasının ardından gündeme gelerek merak konusu olarak MasterChef vardabit paçası nasıl yapılır? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

VARDABİT PAÇASI NASIL YAPILIR?

VARDABİT PAÇASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Vardabit İçin:

1 su bardağı tahin

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı limon suyu

3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet bayat ekmek

Sos İçin:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

VARDABİT PAÇASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak ve tuzu bir kaba alıp çırpın.

Kuru fasulyeleri karışıma ekleyin ve karıştırın.

Ekmeği küçük küçük doğrayın, yağsız tavada kızartın.

Servis tabağına ekmekleri alın, üzerine tahinli fasulyeli karışımı dökün.

Sos için zeytinyağını ısıtın, pul biberi ekleyin ve fasulyelerin üzerine gezdirin. Afiyet olsun.

VARDABİT PAÇASININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Vardabit paçasında kullanacağınız kuru fasulyeleri bir gece önceden suda bekletin. Tahinin kıvamını tutturabilmek için, tarifte sıcak su kullanın. Ilık ve soğuk su tahinin kıvamının sert ve katı bir hal almasına neden olur. Pide yerine bayat ekmek dilimleri de kullanabilirsiniz. Vardabitin yağı ve yoğurdunu servis esnasında ekleyebilirsiniz. Böylece sulanmasını önleyebilirsiniz.

KAYNAK: acunn.com