Veda Yurtsever hayatı ile ilgili bilgiler son dönemde sık sık araştırılıyor. Veda Yurtsever, Ankara Sanat Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda oynadı. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen yardımcılığı yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Tiyatro bölümünde eğitmen olarak çalıştı. Peki Veda Yurtsever kimdir? Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever kaç yaşında ve nereli?

ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN RÜÇHAN'I VEDA YURTSEVER KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 1 Ocak 1969 Bingöl doğumlu. Eskişehir Devlet Konservatuvarı mezunu. Çocukluğu ve ilk gençliği, Bingöl, İstanbul ve Diyarbakır arasında geçti. Henüz çocukluk yıllarından itibaren hem tiyatro hem de oyunculuk konusunda ilgisi olan Veda Yurtsever o dönemde ailesinden aldığı harçlıklar ile Diyarbakır'da Devlet Tiyatrosuna giderek burada pek çok oyun izledi.

Ortaokul ve lise döneminde çalışmalarını sürdürmesine karşın üniversite döneminde oyuncu olma isteğini açığa çıkaran Yurtsever, kararı ailesi tarafından hoş karşılanmamış olsa da Eskişehir'e gelerek oyunculuk üzerine eğitim almaya başladı. Eskişehir'de oldukça zor şartlar altında olmasına karşın başarılı bir eğitim yaşantısı geçiren İpek, mezun olduktan sonra önce Bingöl daha sonra Diyarbakır'a geçti.

Veda Yurtsever, Ankara Sanat Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda oynadı. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen yardımcılığı yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Tiyatro bölümünde eğitmen olarak çalıştı.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda aynı zamanda eğitmenlik de yapan oyuncu, aynı dönem içerisinde dizi kariyerine de adım attı, kısa süreli de olsa yapımlarda yer almaya başladı.

Son döneme baktığımızda Fatmagül'ün Suçu Ne gibi dizilerde yer alan oyuncu Kırgın Çiçekler dizisinde Nazan karakteri ile ekranlara geldi. 2019 yılında Zengin ve Yoksul dizisinde Sema, 2020'de Babil dizisinde Kudret, 2020'de Alev Alev dizisinde Hanım karakterini, 2022'de rol aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Rüçhan karakterini canlandırdı.