Venom: Zehirli Öfke filmi 29 Eylül Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak. 2018 yılı yapımı film bilimkurgu ve aksiyon türlerinde film sevenlerin izlemek isteyeceği bir film olmakla birlikte yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer oturmaktadır. Eddie Brock isimli hırslı bir muhabirin hikayesinin ele alındığı Venom: Zehirli Öfke filmi konusu nedir? Venom: Zehirli Öfke filmi oyuncuları kimler?

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ KONUSU

Eddie Brock hırslı bir muhabirdir. Sevgilisinin çalıştığı araştırma firmasının sahibi de peşinde olduğu hikâyelerden biridir. Kötü niyetli ve kendi amaçları doğrultusunda hareket eden bu adamın hikâyesinin peşinde koşarken, Eddie, sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir organizmanın firma tarafından keşfedildiğini ve insan deneklerle birleştirilmeye çalışıldığını öğrenir. Ancak araştırmasında fazla ilerleyen Eddie, Venom adı verilen bu organizmanın sıradaki taşıyıcısı olur. Bir yandan vücudunu ve zihnini kontrol altına alan organizmayla mücadele eden Eddie, bir yandan da firma sahibinin kendisini öldürmesi için gönderdiği kişilerden kaçmalıdır.

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2018

Yönetmen : Ruben Fleischer

Türü : Aksiyon / Bilimkurgu

Oyuncular : Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed