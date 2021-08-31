Vişneli Yaprak Sarma Tarifi: Vişneli Yaprak Sarma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Vişneli Yaprak Sarma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları yemeğin Masterchef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

VİŞNELİ YAPRAK SARMA NASIL YAPILIR, TARİFİ NEDİR?

MALZEMELER

1 su bardağı çekirdekleri ayıklanmış vişne

45-50 adet asma yaprağı

400 gram kıyma

Yarım çay bardağı pirinç

1 adet soğan

2 çorba kaşığı su

5'er dal kıyılmış maydanoz, dereotu ve nane

1 çorba kaşığı salça

Yeteri kadar su

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, yenibahar

Tencerenin dibine döşemek için:

2 adet soğan

1 adet havuç

Üzerine:

Yoğurt

VİŞNELİ YAPRAK SARMA YAPILIŞI

Kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine yıkanıp süzülmüş pirinç, ince kıyılmış soğan, su maydanoz, dereotu, nane, tuz, karabiber ve yenibahar ilave edip, karıştırın. Asma yapraklarının saplarını kesip, sıcak suda 5 dakika bekletin. Sudan alıp elinizle sıkın. İçlerine hazırladığınız harçtan koyup sarın. Diğer taraftan 2 adet soğanı piyazlık, havucu halka halka doğrayın. Sarmaları pişireceğiniz tencerenin dibine soğan ve havucu yerleştirin. Üzerini asma yaprağı ile kapatın. Tencereye bir sıra sarma yerleştirin. Üzerine biraz vişne koyun. Sarma ve vişneler bitene dek işleme devam edin. Tereyağını sarmaların üzerine koyun. Salçayı biraz suyla açıp, sarmaların üzerine gezdirin. Tencereye sarmaların seviyesine kadar sıcak su ilave edin. Kapağını kapatıp ocağa oturtun ve kaynayana dek yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte toplam 45 dakika pişirin. 10 dakika dinlendirdikten sonra servis tabaklarına alın. Üzerine yoğurt ilave ederek servis edin.