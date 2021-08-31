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Giriş Tarihi: 31.8.2021 23:27 Son Güncelleme: 31.8.2021 23:30

Vişneli Yaprak Sarma Tarifi: Vişneli Yaprak Sarma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Vişneli Yaprak Sarma Tarifi: Vişneli Yaprak Sarma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından istenen Vişneli Yaprak Sarma yemeğiyle ilgili tarif detayları merak edilerek Vişneli Yaprak Sarma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Vişneli Yaprak Sarma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Vişneli Yaprak Sarma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları yemeğin Masterchef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

VİŞNELİ YAPRAK SARMA NASIL YAPILIR, TARİFİ NEDİR?

MALZEMELER

  • 1 su bardağı çekirdekleri ayıklanmış vişne
  • 45-50 adet asma yaprağı
  • 400 gram kıyma
  • Yarım çay bardağı pirinç
  • 1 adet soğan
  • 2 çorba kaşığı su
  • 5'er dal kıyılmış maydanoz, dereotu ve nane
  • 1 çorba kaşığı salça
  • Yeteri kadar su
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • Tuz, karabiber, yenibahar

Tencerenin dibine döşemek için:

  • 2 adet soğan
  • 1 adet havuç

Üzerine:

  • Yoğurt

VİŞNELİ YAPRAK SARMA YAPILIŞI

Kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine yıkanıp süzülmüş pirinç, ince kıyılmış soğan, su maydanoz, dereotu, nane, tuz, karabiber ve yenibahar ilave edip, karıştırın. Asma yapraklarının saplarını kesip, sıcak suda 5 dakika bekletin. Sudan alıp elinizle sıkın. İçlerine hazırladığınız harçtan koyup sarın. Diğer taraftan 2 adet soğanı piyazlık, havucu halka halka doğrayın. Sarmaları pişireceğiniz tencerenin dibine soğan ve havucu yerleştirin. Üzerini asma yaprağı ile kapatın. Tencereye bir sıra sarma yerleştirin. Üzerine biraz vişne koyun. Sarma ve vişneler bitene dek işleme devam edin. Tereyağını sarmaların üzerine koyun. Salçayı biraz suyla açıp, sarmaların üzerine gezdirin. Tencereye sarmaların seviyesine kadar sıcak su ilave edin. Kapağını kapatıp ocağa oturtun ve kaynayana dek yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte toplam 45 dakika pişirin. 10 dakika dinlendirdikten sonra servis tabaklarına alın. Üzerine yoğurt ilave ederek servis edin.

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Vişneli Yaprak Sarma Tarifi: Vişneli Yaprak Sarma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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