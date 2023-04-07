War Thunder Sistem Gereksinimleri 2023 - War Thunder Oynamak İçin Minimum Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

Savaş temalı oyunlar arasında en sevilenlerden birisi de War Thunder oyunudur. Bu oyun 2. Dünya Savaşı temalı bir oyundur. Oldukça ünlü bir oyundur. Çok fazla oyuncuya sahip bu oyun, yeni oyuncular kazanmaya da devam etmektedir. War Thunder oyununu yeni oynamaya başlayacak kişilerin War Thunder gereksinimlerini öğrenmeleri gereklidir. Peki War Thunder sistem gereksinimleri nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

War Thunder Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarının sistem gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler her oyun için özeldir. Oyunların sistem gereksinimleri oyunu indirecek kişiler için önemlidir. Çünkü sistem gereksinimleri bir oyunun ineceği bilgisayardan beklediği donanım özellikleridir. War Thunder oyununun istediği sistem gereksinimleri oyunu indirmeden önce araştırılmalıdır. War Thunder Sistem Gereksinimleri önceden araştırılmazsa ve ineceği bilgisayarın özellikleri bu gereksinimleri karşılamazsa kişi oyunu boşuna almış olacaktır.

War Thunder PC Donanım Özellikleri

Çoğu bilgisayar oyunu aşağı yukarı aynı sistem gereksinimlerini ister. Ancak bazı oyunlarının istediği gereksinimler yüksek olabilir. Sistem gereksinimleri bilgisayar özellikleri anlamına gelir. War Thunder oyununun istediği sistem gereksinimleri aslında bu oyunun istediği bilgisayar özellikleridir. Bu özellikler bilgisayarda yoksa War Thunder oyunu indirilemez. Ya da indirilse de oynarken çok sorun çıkarır. War Thunder oyunu için önerilen PC donanım özellikleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 7, 8, 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5

Bellek: 8 GB RAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 22 GB

Ekran Kartı: Nvdia GeForce GTX 650 veya daha yüksek

War Thunder Minimum Sistem Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarının sistem gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler oyunu indirmek için istenen özelliklerdir. Bu özellikler bilgisayarda olmadığı takdirde oyun indirilemez. Bundan dolayı da çok önemlidir. War Thunder oyununu oynamak için minimum sistem gereksinimleri yeterlidir. War Thunder minimum sistem gereksinimleri ise şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 7, 8, 10

İşlemci: 2.2 GHz

Bellek: 4 GB RAM

DirectX: 10

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000/ AMD RADEON 46 XX / NVIDIA GeForce GT 520

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