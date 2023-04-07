Warframe Sistem Gereksinimleri 2024 - Warframe Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

Bilgisayar oyunlarıyla ilgili olan çoğu insan Warframe oyununu duymuştur. Ücretsiz olan bu oyunu oynayan neredeyse herkes oyunu beğenmiştir. Warframe oyununun sistem gereksinimleri neredeyse çoğu PC ile uyuşmaktadır. Fazla depolama alanı da istemeyen bu oyun insanlara keyifli vakit geçirmeyi vaat etmektedir. Peki Warframe oyununu oynayabilmek için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri nelerdir? Ayrıntılar bu yazıda...

WARFRAME GEREKSİNİMLERİ

Bilgisayar oyunlarıyla az çok ilgilenen herkes sistem gereksinimlerini duymuştur. Her oyunun kendisine ait sistem gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler oyunların düzgün bir şekilde oynanabilmesi, hatta yüklenebilmesi için önemlidir. Warframe oyunu için de aynısı geçerlidir. Warframe sistem gereksinimleri bu oyunu oynayacak olan kişinin bilgisayarının donanım özellikleri ile uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde oyun ya hiç indirilemez ya da oynarken çeşitli sorun çıkarır.

WARFRAME PC DONANIM ÖZELLİKLERİ

Bilgisayarların donanım özellikleri vardır. Bu özellikler bilgisayar oyunları oynayan kişileri yakından ilgilendirmektedir. Bilgisayar oyunlarının sistem gereksinimleri vardır. Bu sistem gereksinimleri PC donanım özellikleri ile uyuşmalıdır. Eğer uyuşmazsa oyunun oynanması çok zordur. PC donanım özellikleri ile oyun sistem gereksinimleri uymadığında genellikle oyun hiç indirilemez. Warframe oyunu için önerilen sistem gereksinimleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 10 64 bit

İşlemci: Intel core i5-650 / AMD FX – 6300 – 3.5 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon R7 240

VRAM: 2 GB VRAM

DirectX: 11

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

WARFRAM MİNİMUM SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Warframe pek çok insana hitap eden bir oyundur. Bu oyun oldukça eğlenceli bir bilim kurgu oyunudur. Oyun tamamen ücretsiz olduğu için oyuncuların daha çok ilgisini çekmektedir. Ancak her oyun gibi Warframe oyununun da sistem gereksinimleri vardır. Eğer kişinin bilgisayarındaki donanım özellikleri Warframe için yeterliyse bu oyunu indirip oynayabilir. Warframe oynamak için minimum gereksinimlere uyması bile yeterlidir. Warframe minimum sistem gereksinimleri ie şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 7, 8, 8.1 64 bit

İşlemci: Intel core 2 duo

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GT 710 / AMD Radeon R5 230

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 35 GB

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