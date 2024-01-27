WhatsApp Çıkartma Yapma - WhatsApp Sticker Yapma Ve Ekleme Nasıl Yapılır?

Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, her geçen gün kendini yenilemeye devam ediyor. Uygulamada yer alan birçok ifadelerin yanına Whatsapp çıkartma yapma özelliği de eklendi. Whatsapp hazır sticker çıkartma ile eğlenceli görüntüler oluşturabilirsiniz. Bir diğer ismi de Whatsapp sticker yapma olan bu özelliği kullanmak için izleyeceğiniz adımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. İOS ve Android Whatsapp komik, eğlenceli çıkartmalar ve çıkartma paketi için detayları inceleyiniz.

Whatsapp konuşmalarınızda sevdiklerinizle eğlenceli çıkartmalar paylaşmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Whatsapp sticker yapma için öncelikle aşağıda yer alan uygulama programını indirmeniz gerekiyor. Bu program üzerinden oluşturduğunuz Whatsapp sticker ve komik çıkartmaları Whatsapp'a aktarabilirsiniz. Whatsapp hazır çıkartma paketi için ayrıntıları inceleyiniz. Peki, Whatsapp sticker çıkartma yapma işlemi nasıl olur?

WHATSAPP STİCKER YAPMA

Whatsapp'a her geçen gün yeni bir eğlenceli özellik eklenmeye devam ediyor. Whatsapp sticker yapma özelliği sayesinde kendi ifadelerinizi istediğiniz resimleri kullanarak yapabilirsiniz. Örneğin; kendi resminizi kırparak eğlenceli bir sticker oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için izleyeceğini adımlar ise oldukça basit.

WHATSAPP KOMİK HAZIR ÇIKARTMALAR NASIL YAPILIR?

İOS veya Android market üzerinden '' Sticker Maker for WhatsApp'' uygulamasını indirin.

"Create a new stickerpack" sekmesine tıklayın.

Bu noktada karşınıza çıkartma paketi adı gelecek. Dilediğiniz ismi yazın ve create seçeneğine tıklayın.

Oluşturmak istediğiniz stickerın kapak fotoğrafını seçin.

Seçtiğiniz resmi dilediğiniz gibi kesin.

"Yes, Save Sticker" tuşuna tıklayın.

WHATSAPP NEDİR?

2009 yılında kurulan Whatsapp'ı 19 Şubat 2014 yılında Facebook'un genç patronu Mark Zuckerberg satın almıştır. Whatsapp, dünyanın en yaygın kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasıdır. İster mobilden isterseniz ise web üzerinden kullanma imkânına sahipsiniz. Whatsapp'ta görüntülü, sesli sohbetin yanı sıra, hikâyelerinizi yakın arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz.