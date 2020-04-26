Whatsapp’tan konum nasıl atılır? Bulunduğum konum nasıl gönderilir? Hızlı konum gönderme

Whatsapp, Türkiye ve dünya üzerinde en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olarak dikkat çekiyor. Milyonlarca kişi gününün büyük bir kısmında Whatsapp ile sevdikleriyle mesajlaşıyor. Whatsapp görüntülü ve sesli konuşmanın yanı sıra birçok hizmeti de kullanıcılarına sunuyor. Bu hizmetlerden bir tanesi de konum gönderme özelliği oluyor. Whatsapp'ta konum nasıl atılır diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bulunduğum konum nasıl gönderilir sorusunun cevabını bu başlık altında derledik. Konum gönderme için yapacağınız işlemler oldukça basit.

WHATSAPP'TA KONUM NASIL GÖNDERİLİR?

Whatsapp uygulamasında konum göndermek oldukça basit. Bulunduğunuz konumunuzu göndermek için öncelikle kişinin telefon rehberinde kayıtlı olması gerekiyor. Ayrıca Whatsapp'ın konumunuzu bulmasına da akıllı telefonunuzdan izin vermelisiniz. Bunların ardından yapılacak işlemler ise şöyle;