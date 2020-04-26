Whatsapp’tan konum nasıl atılır? Bulunduğum konum nasıl gönderilir? Hızlı konum gönderme
Dünya üzerinde en çok kullanıcıya sahip olan Whatsapp, sunduğu özellikler ile yüzleri güldürüyor. Android ve Apple Store’da yer aldığı günden bu yana birçok özelliği sayesinden giderek yaygınlaşan popüler mesajlaşma uygulamasında konum gönderme özelliği de sık sık kullanılıyor. Yakın arkadaşlarınızla buluşurken ya da hiç bilmediğiniz bir noktaya konum sayesinde rahatlıkla gidebilirsiniz. Whatsapp’ta konum nasıl atılır sorusu da bu kapsamda birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Whatsapp‘ta bulunduğum konum nasıl gönderilir?
Whatsapp, Türkiye ve dünya üzerinde en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olarak dikkat çekiyor. Milyonlarca kişi gününün büyük bir kısmında Whatsapp ile sevdikleriyle mesajlaşıyor. Whatsapp görüntülü ve sesli konuşmanın yanı sıra birçok hizmeti de kullanıcılarına sunuyor. Bu hizmetlerden bir tanesi de konum gönderme özelliği oluyor. Whatsapp'ta konum nasıl atılır diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bulunduğum konum nasıl gönderilir sorusunun cevabını bu başlık altında derledik. Konum gönderme için yapacağınız işlemler oldukça basit.
WHATSAPP'TA KONUM NASIL GÖNDERİLİR?
Whatsapp uygulamasında konum göndermek oldukça basit. Bulunduğunuz konumunuzu göndermek için öncelikle kişinin telefon rehberinde kayıtlı olması gerekiyor. Ayrıca Whatsapp'ın konumunuzu bulmasına da akıllı telefonunuzdan izin vermelisiniz. Bunların ardından yapılacak işlemler ise şöyle;
- Whatsapp'ı açın
- Konumu göndermek istediğiniz arkadaşınız ile konuşma penceresine girin.
- Burada sol alt kısımda (+) işaretine tıklayın.
- Karşınıza kamera, fotoğraf ve video galerisi, belge, konum, kişi seçenekleri çıkacak. Buradan konuma tıklayın.
- Whatsapp konumunuza erişebilsin mi sorusuna, uygulamayı kullanırken izin ver seçeneğine tıklayabilirsiniz. Bu seçeneğe tıkladığınızda uygulama açık olduğunda konumunuza erişim sağlayabilecek.
- Mevcut konumunu paylaş seçeneğine tıkladıktan sonra konumunuzu başarıyla göndermiş olacaksınız.