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Giriş Tarihi: 15.10.2021 23:46 Son Güncelleme: 15.10.2021 23:46

Yalancı 5. bölüm full izle! Mehmet Emir'e karşı tepkiler artıyor

Yalancı 5. bölüm full izle! Mehmet Emir’e karşı tepkiler artıyor

Show TV ekranlarında yayınlanan Yalancı dizisi 5. son bölümüyle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünde Mehmet Emir'in Deniz'i iyice köşeye sıkıştırdığı tanıtımda Mehmet Emir'e karşı tepkiler artıyor. Son bölümün televizyondaki gösterimini kaçıranlar “Yalancı 5. bölüm full izle” şeklinde araştırılmaya devam ediyor. Yalancı 5. bölüm full izleme linki ve özet detayları.

Yalancı dizisi 5. son bölümle Show TV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü televizyonda izleyemeyen diziseverler yoğun şekilde "Yalancı 5. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

YALANCI 5. BÖLÜM FULL İZLE

Show TV ile Yalancı 5. bölüm full izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Yalancı 5. bölümün tamamını tek parça olarak izleyebilirsiniz

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/yalanci/2811



YALANCI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Mehmet Emir'in Deniz'i iyice köşeye sıkıştırdığı tanıtımda Mehmet Emir'e karşı tepkiler artıyor. Deniz'in bir çıkış yolu bulup bulamayacağı merak konusu olurken Mehmet Emir'in arabasına yazılan 'yalancı' yazısı dikkat çekiyor. Deniz'in planının ne olduğu ise şimdiden büyük bir merak konusu oluyor.

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Yalancı 5. bölüm full izle! Mehmet Emir'e karşı tepkiler artıyor
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