Yalancı 5. bölüm full izle! Mehmet Emir’e karşı tepkiler artıyor





YALANCI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Mehmet Emir'in Deniz'i iyice köşeye sıkıştırdığı tanıtımda Mehmet Emir'e karşı tepkiler artıyor. Deniz'in bir çıkış yolu bulup bulamayacağı merak konusu olurken Mehmet Emir'in arabasına yazılan 'yalancı' yazısı dikkat çekiyor. Deniz'in planının ne olduğu ise şimdiden büyük bir merak konusu oluyor.