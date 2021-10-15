Yalancı 5. bölüm full izle! Mehmet Emir’e karşı tepkiler artıyor

Yalancı dizisi 5. son bölümle Show TV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü televizyonda izleyemeyen diziseverler yoğun şekilde "Yalancı 5. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
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Mehmet Emir'in Deniz'i iyice köşeye sıkıştırdığı tanıtımda Mehmet Emir'e karşı tepkiler artıyor. Deniz'in bir çıkış yolu bulup bulamayacağı merak konusu olurken Mehmet Emir'in arabasına yazılan 'yalancı' yazısı dikkat çekiyor. Deniz'in planının ne olduğu ise şimdiden büyük bir merak konusu oluyor.