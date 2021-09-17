Yalancı dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Yalancı nerede çekiliyor?

YALANCI DİZİSİ KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Bir olay iki ayrı hayat yaşayan iki insanın bir araya gelmesiyle karmaşıklaşan bir olay örgüsünü izleyeceğimiz Yalancı dizisinde İyi bir edebiyat öğretmeni olan Deniz Sungur karakteri oldukça zeki ve yetenekli bir kadındır. Cerrah karakterindeki Mehmet Emir Gürsoy ise kariyer anlamında oldukça başarılı aynı zamanda da iyi bir babadır. Yalancı oyuncuları ise şu şekilde;

YALANCI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yalancı dizisinin nerede çekildiğine dair resmi bir açıklaması olmamakla birlikte dizinin İstanbul'un farklı mekanlarında çekildiği düşünülmektedir. Dizi çekimleri için senaryoya uygun birçok ortam ve mekân seçilmiştir.

YALANCI KONUSU NE?

İki taraf tek doğru!

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Peki o gece ne olmuştur?

Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Yalancı dizisinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'a; İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

İngiliz dizisi Liar'dan uyarlanan, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı her Cuma Show TV'de.