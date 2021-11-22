Yargı 10. bölüm full izle! Ilgaz ve Ceylin çatışmanın eşiğinde

Yargı dizisi 10. son bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyon gösterimini kaçıranlar yoğun şekilde "Yargı 10. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
Kanal D ile Yargı 10. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
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Yargı, 21 Kasım Pazar günü yayınlanan 10. bölümde Ceylin'in kendi içinde çok zor bir karar vererek Ilgaz'la arasına koyduğu mesafe, ikisi için de acı verici bir hal alır.
Ilgaz'ın Ceylin'e olan kırgınlığının üzerine eklenecek başka sarsıntılar, onları büyük bir çatışmanın eşiğine itmek üzeredir. Engin'in tutuklu olarak yargılanması, bir sondan ziyade yeni bir başlangıca ve herkesi derinden etkileyen bir olaylar silsilesine dönüşmek üzeredir. Engin yeni amacını planlarken, bu yolda ona yardım edecek sürpriz biri de ortaya çıkar.
Pars herkesten gizlediği sırrıyla yüzleşmek zorunda kalır. Metin bir yandan Çınar'ı korumaya çalışırken bir yandan da hayatlarına sorgusuz sualsiz dahil olan Merdan'la mücadele eder. Gül ise yaptığı hataların telafisi için elinden geleni yapmaya kararlıdır.