Yargı 10. bölüm full izle! Ilgaz ve Ceylin çatışmanın eşiğinde





Ilgaz'ın Ceylin'e olan kırgınlığının üzerine eklenecek başka sarsıntılar, onları büyük bir çatışmanın eşiğine itmek üzeredir. Engin'in tutuklu olarak yargılanması, bir sondan ziyade yeni bir başlangıca ve herkesi derinden etkileyen bir olaylar silsilesine dönüşmek üzeredir. Engin yeni amacını planlarken, bu yolda ona yardım edecek sürpriz biri de ortaya çıkar.