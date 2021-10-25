Yargı 6. bölüm full izle! Ceylin, öğrendiği gerçekle yıkılıyor

Yargı dizisi 6. son bölümle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin Kanal D ekranlarında yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler yoğun olarak "Yargı 6. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Kanal D ile Yargı 6. bölüm özeti ve özet bilgileri şöyle;
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Kardeşini öldüren kişinin en yakını bildiği Engin çıkması Ceylin'i tarifsiz bir acıya boğar. İçinde yükselen öfke dayanılmazdır, Ceylin, Engin'i öldürmeye kararlıdır. Ilgaz ise, sezgilerinde haklı çıksa da Ceylin'in yıkılmışlığına dayanamaz ve bir karar verir. Hem Ceylin'i sakinleştirmek hem de, Engin'in katil olduğunu ispatlayabilmeleri için sert de olsa onu durdurmanın kendince bir yolunu bulur.
Pars, Ceylin'e olan hislerini bile bir kenara koyarak onu usulsüz delil topladığı için suçlayıp meslekten menettirmeye kararlıdır. Üstelik Ilgaz'dan da, buna tanık olduğu için ifadesini alacağı bellidir. Ceylin, Ilgaz'la karşı karşıya gelir. Ilgaz'ın kendisi için yalan ifade vermesi gerekmektedir ve bu Ilgaz için imkansızdır.
Yekta oğlunun suçunu temizlemek için çabalarken Zafer, Çınar'ın serbest bırakılmasıyla yıkılır ve yeni bir dönemecin eşiğine gelir. Artık kendi hayatından vazgeçecek kadar intikam hırsıyla doludur. Aldığı karar iki ailenin kaderini sonsuza dek değiştirecektir.
Ceylin ve Ilgaz, bir yandan Engin'i mahkum edecek delillerin peşinde koşarken, bir yandan Pars'ın kendilerini soktuğu zorlu durumdan kurtulmanın yollarını ararlar. Acaba Ilgaz, Ceylin için kendi kurallarından vazgeçip yalan söyleyecek midir?