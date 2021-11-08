Yargı 8.bölüm izle! Yargı son bölümde Ceylin, Engin’le acı yüzleşme yaşıyor

Yargı dizisi 8. son bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Yargı 8. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
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Ceylin, Engin'in kardeşinin katili olduğunu öğrendiği andan itibaren herkesten gizli sürdürmek zorunda olduğu mücadelesinin sonuna geldiğini düşünür. Engin'le büyük ve acı verici bir yüzleşme yaşar. Ceylin, Ilgaz'ın yardımı olmadan bunun altından kalkabileceğini düşünse de; Ilgaz'ın öngörüsü sayesinde olaylar bambaşka bir şekilde gelişecektir.