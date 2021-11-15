Yargı 9. bölüm full izle! Ceylin ve Ilgaz, Engin’in tutuklanması için delil peşine düşüyor!





YARGI. BÖLÜM ÖZETİ

Yargı, 14 Kasım Pazar günü yayınlanan 9. Bölüm Ceylin ve Ilgaz, Engin'in tutuklanması için delil peşine düşüyor!

Engin'in Yekta'yı suçlamasının ardından Ceylin ve Ilgaz acil bir biçimde harekete geçmeleri gerektiğini fark ediyor. Pars ve Yekta arasından büyük bir mücadele başlıyor. Pars, Yekta'nın suçlanması sonucu kendisiyle ilgili önemli ve büyük bir sırrın açığa çıkması ihtimaliyle yüz yüze gelir ve engel olabilmek için her zamankinden çok farklı bir tavır gösteriyor. Ilgaz ve Ceylin, Engin'in tutuklanması için sağlam bir kanıt bulmak için zorlu bir mücadele veriyor. Bu mücadele sırasında Ilgaz ve Ceylin birbirlerine duygusal anlamda daha da yaklaşıyor.