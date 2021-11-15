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Giriş Tarihi: 15.11.2021 01:49 Son Güncelleme: 15.11.2021 01:49

Yargı 9. bölüm full izle! Ceylin ve Ilgaz, Engin'in tutuklanması için delil peşine düşüyor!

Yargı 9. bölüm full izle! Ceylin ve Ilgaz, Engin’in tutuklanması için delil peşine düşüyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi 9. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünde Ceylin ve Ilgaz, Engin'in tutuklanması için delil peşine düşüyor. Dizinin televizyondaki gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler yoğun şekilde “Yargı 9. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Kanal D ile Yargı 9. bölüm full izle linki ve özet ayrıntıları.

Yargı dizisi 9. son bölümle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölüm gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler "Yargı 9. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

YARGI 9. BÖLÜM FULL İZLE

Kanal D ile Yargı 9. son bölüm full izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan linkle Yargı 9. bölümün tamamını izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-9-bolum-9-bolum-full-izle



YARGI. BÖLÜM ÖZETİ

Yargı, 14 Kasım Pazar günü yayınlanan 9. Bölüm Ceylin ve Ilgaz, Engin'in tutuklanması için delil peşine düşüyor!

Engin'in Yekta'yı suçlamasının ardından Ceylin ve Ilgaz acil bir biçimde harekete geçmeleri gerektiğini fark ediyor. Pars ve Yekta arasından büyük bir mücadele başlıyor. Pars, Yekta'nın suçlanması sonucu kendisiyle ilgili önemli ve büyük bir sırrın açığa çıkması ihtimaliyle yüz yüze gelir ve engel olabilmek için her zamankinden çok farklı bir tavır gösteriyor. Ilgaz ve Ceylin, Engin'in tutuklanması için sağlam bir kanıt bulmak için zorlu bir mücadele veriyor. Bu mücadele sırasında Ilgaz ve Ceylin birbirlerine duygusal anlamda daha da yaklaşıyor.



Bir diğer taraftan Metin kaybolan Zafer'in cesedini bulmaya çalışırken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Çınar'ın suçsuz olduğunu öğrenen Gül ve Aylin, büyük bir pişmanlık yaşar. Gül, Ceylin'e nasıl büyük bir haksızlık yaptıklarını görse de önce Çınar'dan özür dilemeye gider. Ilgaz'ın planı işler ve olay yerinde Engin'in tutuklu yargılanması için çok sağlam bir delil bulunur.

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Yargı 9. bölüm full izle! Ceylin ve Ilgaz, Engin'in tutuklanması için delil peşine düşüyor!
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