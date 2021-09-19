Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, aslen nereli, evli mi ve hangi yapımlarda rol aldı?

"Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, aslen nereli, evli mi ve hangi yapımlarda rol aldı?" sorularının yanıtları, Yargı dizisi ile birlikte araştırılmaya başlandı. Yargı dizisi, yayın hayatına 19 Eylül Pazar akşamı başlayacak olup dizide avukat Ceylin karakterine Pınar Deniz hayat verecek. İşte ünlü isim Pınar Deniz'in hayatına dair merak edilenler.
YARGI CEYLİN KİMDİR?
Ceylin, hukuk okurken babasının uğradığı haksızlık sonucu hapse girmesine isyan etmiş, kural tanımaz ve inandığı değer ve doğrular uğruna sınırları zorlayan, "ipten adam alır" denilen cevval bir avukat. Onun için gerçek adalete erişebilmek uğruna gidilen her yol mubahtır. Bunun için yapamayacağı bir şey yoktur. Babasının yokluğunda bütün ailesini ayakta tutmaya çabalamıştır, bir nevi hala ailenin direği gibidir. Babası Zafer'e çok düşkündür. Kız kardeşi İnci ise onun en değerlisidir, adeta gözünden sakınır.
PINAR DENİZ KİMDİR?
Deniz, 4 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı.
Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı.