Yargı dizisinin Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu kimdir? Kaan Urgancıoğlu kaç yaşında ve aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

Son olarak Aşk 101 adlı dizideki rolüyle gündeme gelen Kaan Urgancıoğlu, bu akşam Kanal D'de yayın hayatına başlayan Yargı dizisinde başrolde yer alıyor. Genç bir avukatın hikayesini işleyen dizi konusu ve oyuncularıyla gündeme gelirken, Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu kimdir sorusu da yanıt arayanlar arasında yer alıyor. Kaan Urgancıoğlu kaç yaşında ve aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? Ilgaz karakteri hakkında merak edilenlerin yanıtı haberimizde.
YARGI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Dizinin yayınlanan fragmanında 19 Eylül tarihi işaret edilmişti. Merakla beklenen yapım her hafta Pazar günü Kanal D ekranlarında yer alacak.
YARGI ILGAZ KİMDİR?
Ilgaz, dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı, mesleğinin en iyilerinden başarılı bir savcıdır. Babası Metin'in kendisine öğrettiği değerleri tüm benliğiyle özümsemiş, doğrudan şaşmayan bir yapısı vardır. İşinde soğukkanlı, mesafeli, prensip sahibidir ama ailesine karşı tutumu sevgi dolu, koruyucu kollayıcıdır. Çınar'la bütün çabasına rağmen kuramadığı kardeşlik bağını kız kardeşi Defne'yle en saf ve duygulu haliyle yaşar. Kendi kuralcılığının aksine doğanın kuralsızlığına hayrandır, gerçek bir doğa tutkunudur.
KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?
Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981'de Aydın'da doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir. Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitirdi. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nden mezun olmuş; Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yapmış ve New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi almıştır. Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başlamıştır. Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak kariyerine başlamıştır.
KAAN URGANCIOĞLU FİLMLERİ
2005 Ispanaktan Nağmeler
2006 İlk Aşk
2007 Son Ders: Aşk ve Üniversite
2009 Büşra
2010 Peşpeşe
2014 Panzehir
2015 Uzaklarda Arama
KAAN URGANCIOĞLU DİZİLERİ
2002 Karaoğlan
2003 Kampüsistan
2004 Avrupa Yakası
2005 Yeniden Çalıkuşu
Sessiz Gece
Seni Çok Özledim
2006 Ah Polis Olsam
2006 Azap Yolu
2007 Tutsak
2008 Limon Ağacı
2009 Ayrılık
2010 Canım Ailem
2010 Dürüye'nin Güğümleri
2011 Bir Ömür Yetmez
Leyla ile Mecnun
2012 Düşman Kardeşler
Son
Acayip Hikayeler
2013 A.Ş.K.
2014-2015 Filinta
2015-2017 Kara Sevda
2020-2021 Aşk 101
2021- Yargı