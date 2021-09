Yargı dizisinin Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu kimdir? Kaan Urgancıoğlu kaç yaşında ve aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

YARGI ILGAZ KİMDİR?

Ilgaz, dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı, mesleğinin en iyilerinden başarılı bir savcıdır. Babası Metin'in kendisine öğrettiği değerleri tüm benliğiyle özümsemiş, doğrudan şaşmayan bir yapısı vardır. İşinde soğukkanlı, mesafeli, prensip sahibidir ama ailesine karşı tutumu sevgi dolu, koruyucu kollayıcıdır. Çınar'la bütün çabasına rağmen kuramadığı kardeşlik bağını kız kardeşi Defne'yle en saf ve duygulu haliyle yaşar. Kendi kuralcılığının aksine doğanın kuralsızlığına hayrandır, gerçek bir doğa tutkunudur.

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981'de Aydın'da doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir. Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitirdi. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nden mezun olmuş; Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yapmış ve New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi almıştır. Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başlamıştır. Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak kariyerine başlamıştır.