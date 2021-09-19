Yargı dizisinin Metin’i Hüseyin Avni Danyal kimdir? Hüseyin Avni Danyal kaç yaşında ve aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

Son olarak ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle adından söz ettiren Hüseyin Avni Danyal, Yargı dizisinde Metin Kaya karakterine hayat verecek. Daha önce pek çok film ve dizide başrolü üstlenen oyuncu Hüseyin Avni Danyal kaç yaşında ve aslen nereli, hangi dizilerde oynadı gibi sorularla araştırılıyor. İşte ünlü oyuncunun hayatı ve rol aldığı yapımlar.

YARGI METİN KAYA KİMDİR?

Metin, Ilgaz'ın babasıdır. Emniyette cinayet büro amiridir. Dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı, herkesin saygı duyduğu bir polistir. Bunu büyük oğlu Ilgaz'a da aşılamıştır. Ancak sürekli başı belaya giren oğlu Çınar'la hiçbir zaman sevgi dolu bir ilişkisi olamamıştır. Birkaç yıl önce kaybettiği karısının ölümünden onu sorumlu tutmaktadır.