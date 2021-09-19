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Haberler Medya Haberleri Yargı dizisinin Metin’i Hüseyin Avni Danyal kimdir? Hüseyin Avni Danyal kaç yaşında ve aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 19.9.2021 16:09

Yargı dizisinin Metin’i Hüseyin Avni Danyal kimdir? Hüseyin Avni Danyal kaç yaşında ve aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

Yargı dizisinin Metin’i Hüseyin Avni Danyal kimdir? Hüseyin Avni Danyal kaç yaşında ve aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

Bu akşam Kanal D’de yayın hayatına başlayacak olan Yargı dizisi oyuncu kadrosu ve karakter incelemeleriyle gündeme geliyor. Dizide cinayet büro amiri Metin Kaya rolüne hayat verecek olan Hüseyin Avni Danyal da “Yargı dizisinin Metin’i Hüseyin Avni Danyal kimdir?” sorusuyla araştırmalar arasında bulunuyor. Hüseyin Avni Danyal kaç yaşında ve aslen nereli, hangi dizilerde oynadı sorusunun yanıtı ve oyuncunun hayatı haberimizde.

Son olarak ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle adından söz ettiren Hüseyin Avni Danyal, Yargı dizisinde Metin Kaya karakterine hayat verecek. Daha önce pek çok film ve dizide başrolü üstlenen oyuncu Hüseyin Avni Danyal kaç yaşında ve aslen nereli, hangi dizilerde oynadı gibi sorularla araştırılıyor. İşte ünlü oyuncunun hayatı ve rol aldığı yapımlar.

YARGI METİN KAYA KİMDİR?

Metin, Ilgaz'ın babasıdır. Emniyette cinayet büro amiridir. Dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı, herkesin saygı duyduğu bir polistir. Bunu büyük oğlu Ilgaz'a da aşılamıştır. Ancak sürekli başı belaya giren oğlu Çınar'la hiçbir zaman sevgi dolu bir ilişkisi olamamıştır. Birkaç yıl önce kaybettiği karısının ölümünden onu sorumlu tutmaktadır.

HÜSEYİN AVNİ DANYAL KİMDİR?

Hüseyin Avni Danyal 12 Nisan 1962 Trabzon doğumludur. 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 1988-94 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı.2001 yılında Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı. 2009 yılında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kenan karakterini canlandırmıştır. Birçok dizide ve filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınmıştır. Özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yalçın Bulut karakteriyle ünlenmiştir. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tufan karakterini canlandırmıştır. Danyal'ın Elif ve Deniz adında iki kızı vardır.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Yargı 2021- (Metin Kaya)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2018-2021 (Tufan Tezyürek)

Elimi Bırakma - 2018 (Kemal)

Şahsiyet - 2018 (Cemil Havran)

Siyah İnci - Aziz - 2017

Vatanım Sensin - Mebus Rıza Bey - 2017

Cesur Yürek - Tatar Ahmet - 2016

Kırık Kalpler Bankası - Semir - 2015

Acı Aşk (dizi) - 2015-2016

Delibal - 2015: Tarık

Son Mektup (film) : Cevat Paşa - 2014

Yağmur: Kıyamet Çiçeği - Avukat Cahit - 2014

Sağ Salim 2: Sil Baştan - Muhtar - 2014

Eksik Sayfalar - 2013

Zengin Kız Fakir Oğlan - Kemal Yılmaz - 2012-2015

Sağ Salim - 2012

Karanlıklar Çiçeği -2012 Azerbaycan TV Dizisi

Öyle Bir Geçer Zaman ki - Kenan - 2011-2012

Aşk Tesadüfleri Sever - Ömer - 2011

Kızım Nerede (Dizi) - Zafer - 2010-2011/

New York'ta Beş Minare - Mahmut- 2010

Hesaplaşma - Tayfun Yılmaz - 2009

Güz Sancısı - Kenan - 2008

Şeytanın Pabucu - Faruk - 2008

Beyaz Melek - Selim - 2007

Çinliler Geliyor - Hayri - 2006

Kurtlar Vadisi Pusu - Yalçın Bulut - 2007-2010

Hatırla Sevgili - Adnan Menderes - 2006-2007

Fırtına - Besim - 2006

Aşka Sürgün - Nizar Azizoğlu - 2005-2006

Tam Pansiyon - Şahin - 2004

Çalınan Ceset - 2004

Ablam Böyle İstedi - Azmi - 2004

Hayalet - Yalçın - 2004

Çemberimde Gül Oya - Kenan - 2004

Bir Aşk Hikayesi - 2004

Hürrem Sultan - Ahmet Paşa - 2003

Kurşun Yarası - Binbaşı Kenan - 2003

Şarkılar Seni Söyler - 2003

Esir Şehrin İnsanları - Ramiz - 2003

Pembe Patikler - Niyazi - 2002

Ferhunde Hanımlar - 1993

Dost Eller – 1982

OYUNLARI

Öteki (oyun) : Leonie Ossowski - Tiyatro Seyirlik - 2014

Ya Başaramazsak : David Tristram - Tiyatro Seyirlik - 2013

Dumanaltı Aşklar : Selehattin Duman - Tiyatro Seyirlik - 2011

Letafet : Soner Olgun - Tiyatro Seyirlik - 2008

Getto : Joshua Sobol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

16 Ocak Gecesi Kral Öldü : Ayn Rand - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Azizname : Aziz Nesin - Ankara Devlet Tiyatrosu\Tiyatro Seyirlik - 1995

Savaş Baba : Yakovos Kambanellis - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

Nihavent Longa : Ülkü Ayvaz - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1993

Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1992

Hayvanat Bahçesi : Edward Albee - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991

Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991

Meşhedi İbat (O olmasa Bu Olsun) : Üzeyir Hacıbeyli - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1989

Kadıncıklar : Tuncer Cücenoğlu - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1989

Kör Döğüşü : Tuncer Cücenoğlu - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1988

Çılgın Dünya : Lope De Vega - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Benimle Oynarmısınız ? : Marcel Achard - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986

Soytarılar Okulu : Friedrich Karl Waechter - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

Fazilet Eczanesi : - Haldun Taner - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1983

Mavi Masal : Salih Yakın - İzmir Devlet Tiyatrosu – 1982

Yönettiği Oyunlar:

Azizname: Aziz Nesin - Van Devlet Tiyatrosu - 2006

Asiye Nasıl Kurtulur: Vasıf Öngören - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2005

Çocuk ve Balık: Hüseyin Avni Danyal - Ankara Devlet Tiyatrosu

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Yargı dizisinin Metin’i Hüseyin Avni Danyal kimdir? Hüseyin Avni Danyal kaç yaşında ve aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?
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