Yargı dizisinin Metin’i Hüseyin Avni Danyal kimdir? Hüseyin Avni Danyal kaç yaşında ve aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

Son olarak ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle adından söz ettiren Hüseyin Avni Danyal, Yargı dizisinde Metin Kaya karakterine hayat verecek. Daha önce pek çok film ve dizide başrolü üstlenen oyuncu Hüseyin Avni Danyal kaç yaşında ve aslen nereli, hangi dizilerde oynadı gibi sorularla araştırılıyor. İşte ünlü oyuncunun hayatı ve rol aldığı yapımlar.
YARGI METİN KAYA KİMDİR?
Metin, Ilgaz'ın babasıdır. Emniyette cinayet büro amiridir. Dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı, herkesin saygı duyduğu bir polistir. Bunu büyük oğlu Ilgaz'a da aşılamıştır. Ancak sürekli başı belaya giren oğlu Çınar'la hiçbir zaman sevgi dolu bir ilişkisi olamamıştır. Birkaç yıl önce kaybettiği karısının ölümünden onu sorumlu tutmaktadır.
HÜSEYİN AVNİ DANYAL KİMDİR?
Hüseyin Avni Danyal 12 Nisan 1962 Trabzon doğumludur. 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 1988-94 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı.2001 yılında Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı. 2009 yılında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kenan karakterini canlandırmıştır. Birçok dizide ve filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınmıştır. Özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yalçın Bulut karakteriyle ünlenmiştir. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tufan karakterini canlandırmıştır. Danyal'ın Elif ve Deniz adında iki kızı vardır.
FİLMLERİ VE DİZİLERİ
Yargı 2021- (Metin Kaya)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2018-2021 (Tufan Tezyürek)
Elimi Bırakma - 2018 (Kemal)
Şahsiyet - 2018 (Cemil Havran)
Siyah İnci - Aziz - 2017
Vatanım Sensin - Mebus Rıza Bey - 2017
Cesur Yürek - Tatar Ahmet - 2016
Kırık Kalpler Bankası - Semir - 2015
Acı Aşk (dizi) - 2015-2016
Delibal - 2015: Tarık
Son Mektup (film) : Cevat Paşa - 2014
Yağmur: Kıyamet Çiçeği - Avukat Cahit - 2014
Sağ Salim 2: Sil Baştan - Muhtar - 2014
Eksik Sayfalar - 2013
Zengin Kız Fakir Oğlan - Kemal Yılmaz - 2012-2015
Sağ Salim - 2012
Karanlıklar Çiçeği -2012 Azerbaycan TV Dizisi
Öyle Bir Geçer Zaman ki - Kenan - 2011-2012
Aşk Tesadüfleri Sever - Ömer - 2011
Kızım Nerede (Dizi) - Zafer - 2010-2011/
New York'ta Beş Minare - Mahmut- 2010
Hesaplaşma - Tayfun Yılmaz - 2009
Güz Sancısı - Kenan - 2008
Şeytanın Pabucu - Faruk - 2008
Beyaz Melek - Selim - 2007
Çinliler Geliyor - Hayri - 2006
Kurtlar Vadisi Pusu - Yalçın Bulut - 2007-2010
Hatırla Sevgili - Adnan Menderes - 2006-2007
Fırtına - Besim - 2006
Aşka Sürgün - Nizar Azizoğlu - 2005-2006
Tam Pansiyon - Şahin - 2004
Çalınan Ceset - 2004
Ablam Böyle İstedi - Azmi - 2004
Hayalet - Yalçın - 2004
Çemberimde Gül Oya - Kenan - 2004
Bir Aşk Hikayesi - 2004
Hürrem Sultan - Ahmet Paşa - 2003
Kurşun Yarası - Binbaşı Kenan - 2003
Şarkılar Seni Söyler - 2003
Esir Şehrin İnsanları - Ramiz - 2003
Pembe Patikler - Niyazi - 2002
Ferhunde Hanımlar - 1993
Dost Eller – 1982
OYUNLARI
Öteki (oyun) : Leonie Ossowski - Tiyatro Seyirlik - 2014
Ya Başaramazsak : David Tristram - Tiyatro Seyirlik - 2013
Dumanaltı Aşklar : Selehattin Duman - Tiyatro Seyirlik - 2011
Letafet : Soner Olgun - Tiyatro Seyirlik - 2008
Getto : Joshua Sobol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
16 Ocak Gecesi Kral Öldü : Ayn Rand - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
Azizname : Aziz Nesin - Ankara Devlet Tiyatrosu\Tiyatro Seyirlik - 1995
Savaş Baba : Yakovos Kambanellis - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994
Nihavent Longa : Ülkü Ayvaz - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1993
Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1992
Hayvanat Bahçesi : Edward Albee - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991
Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991
Meşhedi İbat (O olmasa Bu Olsun) : Üzeyir Hacıbeyli - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1989
Kadıncıklar : Tuncer Cücenoğlu - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1989
Kör Döğüşü : Tuncer Cücenoğlu - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1988
Çılgın Dünya : Lope De Vega - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
Benimle Oynarmısınız ? : Marcel Achard - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986
Soytarılar Okulu : Friedrich Karl Waechter - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985
Fazilet Eczanesi : - Haldun Taner - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1983
Mavi Masal : Salih Yakın - İzmir Devlet Tiyatrosu – 1982
Yönettiği Oyunlar:
Azizname: Aziz Nesin - Van Devlet Tiyatrosu - 2006
Asiye Nasıl Kurtulur: Vasıf Öngören - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2005
Çocuk ve Balık: Hüseyin Avni Danyal - Ankara Devlet Tiyatrosu