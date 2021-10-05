Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı 4. Bölüm ne zaman yayınlanacak?

İki hukukçunun aileleriyle ilgili verdiği hukuk mücadelesini işleyen Yargı dizisi, diziseverlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Bu hafta üçüncü bölümüyle ekrana gelen dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar araştırılırken, Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu da yanıt arıyor. İnci ve Metin'in fotoğrafı son bölüme damga vururken, Ceylin ve Ilgaz'ın yaşadığı sarsıntı 4. bölüm fragmanı araştırmalarını hızlandırdı. Yargı 4. Bölüm yayın tarihi ve fragmana ilişkin detaylar haberimizde.
YARGI'NIN 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ceylin'in İnci'nin arabasında bulduğu Metin ile yan yana çekilmiş fotoğrafı Ilgaz ile arasındaki hassas dengenin yeniden zorlanmasına yol açar. Ilgaz, gördüğü fotoğrafla büyük şoka uğrar. Bir yandan babasının söylediği yalanın yarattığı sarsıntıyı atlatmaya çalışırken, Ceylin de İnci'nin katilini bulmak için hem kendinin hem de Eren ve Ilgaz'ın sınırlarını zorlamaya başlar.
YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ
Pars hem kardeşi Neva'nın intikamını almak hem de içten içe Ilgaz'ın hata yapmasını istediği için Çınar'ı tutuklu yargılatmaya kararlıdır. Ceylin ise, Çınar'ı savunduğunu ailesinden gizlemek zorundadır. Ilgaz ve Ceylin bir yandan gerçek katili bulmaya çalışırlarken, bir yandan da Çınar'ın tutuksuz yargılanması için çabalarlar. Ancak, Pars ve Zafer yüzünden ikisi de oldukça sıkışmış durumdadır.
Cinayetin ve İnci'nin herkesten gizlediği hayatının üzerindeki perde aralandıkça Ceylin de Ilgaz da kendilerini hiç beklemedikleri dönemeçlerde savrulurken bulacak, ikisi de ailelerinin tahmin edemedikleri sırları olduğunu git gide daha da sarsan acı tecrübelerle öğrenmek zorunda kalacaklardır.
YARGI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yargı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal D ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacak.