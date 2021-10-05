Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı 4. Bölüm ne zaman yayınlanacak?

İki hukukçunun aileleriyle ilgili verdiği hukuk mücadelesini işleyen Yargı dizisi, diziseverlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Bu hafta üçüncü bölümüyle ekrana gelen dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar araştırılırken, Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu da yanıt arıyor. İnci ve Metin'in fotoğrafı son bölüme damga vururken, Ceylin ve Ilgaz'ın yaşadığı sarsıntı 4. bölüm fragmanı araştırmalarını hızlandırdı. Yargı 4. Bölüm yayın tarihi ve fragmana ilişkin detaylar haberimizde.

YARGI'NIN 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin'in İnci'nin arabasında bulduğu Metin ile yan yana çekilmiş fotoğrafı Ilgaz ile arasındaki hassas dengenin yeniden zorlanmasına yol açar. Ilgaz, gördüğü fotoğrafla büyük şoka uğrar. Bir yandan babasının söylediği yalanın yarattığı sarsıntıyı atlatmaya çalışırken, Ceylin de İnci'nin katilini bulmak için hem kendinin hem de Eren ve Ilgaz'ın sınırlarını zorlamaya başlar.