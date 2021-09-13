Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Yemekteyiz puan durumu: 13 Eylül Yemekteyiz gün birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.9.2021 14:00

Yemekteyiz puan durumu: 13 Eylül Yemekteyiz gün birincisi kim oldu?

Yemekteyiz puan durumu: 13 Eylül Yemekteyiz gün birincisi kim oldu?

Zuhal Topal’ın sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz puan durumu, yeni sezonun ilk gününde merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan programda artık kadın ve erkek yarışmacılar bir arada yarışacak ve birbirlerinin yemeklerine puan verecekler. Birbirinden ilginç yarışmacılar ve yemek performanslarının takip edildiği yarışmada gün birincisi puan durumuna göre belli olacak. Peki Yemekteyiz puan durumu nasıl? 13 Eylül Yemekteyiz gün birincisi kim oldu?

Yemekteyiz yeni bölüm bugün başlıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz fragmanını izleyenler puan durumu ve gün birincisinin kim olacağına ilişkin araştırma yapıyor. İlk bölümde erkek yarışmacının yemek ve servis yapması dikkat çekti. Peki Yemekteyiz puan durumu nasıl? 13 Eylül Yemekteyiz gün birincisi kim oldu?

YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Yemekteyiz puan durumu henüz açıklanmadı. Puan durumuna ilişkin güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

YEMEKTEYİZ YENİ SEZONDA NELER OLUYOR?

Yemekteyiz formatında kadın ve erkek yarışmacılar bir arada yarışacak ve birbirlerinin yemeklerine puan verecekler. Yemekteyiz ile Zuhal Topal'la Sofrada yarışmalarının bir karması yapılarak yeni bir yemek yarışması başlıyor. Artık sadece yarışmacılar var ve birbirlerinin yemeklerini puanlayacaklar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yemekteyiz puan durumu: 13 Eylül Yemekteyiz gün birincisi kim oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA