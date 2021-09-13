Yemekteyiz puan durumu: 13 Eylül Yemekteyiz gün birincisi kim oldu?

YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Yemekteyiz puan durumu henüz açıklanmadı. Puan durumuna ilişkin güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

YEMEKTEYİZ YENİ SEZONDA NELER OLUYOR?

Yemekteyiz formatında kadın ve erkek yarışmacılar bir arada yarışacak ve birbirlerinin yemeklerine puan verecekler. Yemekteyiz ile Zuhal Topal'la Sofrada yarışmalarının bir karması yapılarak yeni bir yemek yarışması başlıyor. Artık sadece yarışmacılar var ve birbirlerinin yemeklerini puanlayacaklar.