Yemekteyiz puan durumu: 13 Eylül Yemekteyiz gün birincisi kim oldu?

Yemekteyiz yeni bölüm bugün başlıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz fragmanını izleyenler puan durumu ve gün birincisinin kim olacağına ilişkin araştırma yapıyor. İlk bölümde erkek yarışmacının yemek ve servis yapması dikkat çekti. Peki Yemekteyiz puan durumu nasıl? 13 Eylül Yemekteyiz gün birincisi kim oldu?
Yemekteyiz puan durumu henüz açıklanmadı. Puan durumuna ilişkin güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.
Yemekteyiz formatında kadın ve erkek yarışmacılar bir arada yarışacak ve birbirlerinin yemeklerine puan verecekler. Yemekteyiz ile Zuhal Topal'la Sofrada yarışmalarının bir karması yapılarak yeni bir yemek yarışması başlıyor. Artık sadece yarışmacılar var ve birbirlerinin yemeklerini puanlayacaklar.