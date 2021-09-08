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Giriş Tarihi: 8.9.2021 15:41

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi konusu ve oyuncuları: Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi konusu ve oyuncuları: Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam (8 Eylül Çarşamba) ATV ekranlarına gelecek olan Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor. 2018 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda; Anthony Russo ve Joe Russo oturuyor. Macera ve aksiyon türlerinde film sevenler için kaçınılmaz olan Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi başrolünde ise ünlü oyuncu Robert Downey Jr. yer alıyor. Peki; Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi konusu ve oyuncuları medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. 2018 yılı yapımı filmde Robert Downey Jr, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth gibi isimler başrolde yer alırken dünyanın gördüğü en büyük tehdide karşı güçlerini birleştirmek zorunda olan kahramanların verdikleri mücadeleyi konu alan : Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi konusu nedir? : Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi oyuncuları kimler?

YENİLMEZLER: SONSUZLUK SAVAŞI FİLMİ KONUSU

Avengers: Sonsuzluk Savaşı, dünyanın gördüğü en büyük tehdide karşı güçlerini birleştirmek zorunda olan kahramanların verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Kaptan Amerika ve Iron Man'in arasında yaşanan olayların ardından bölünen kahramanlarımız, birbirlerinden uzaklara savrulurlar. Hepsi kendi yandaşlarıyla dünyayı korumaya çalışmaktadır. Ancak dünyanın kaderi bir kez daha tehlikeye girer. Sınırsız bir güç kaynağı olan sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehdittir. İnsanlığın kaderi bir kez daha, insanlık için savaşmaya ant içmiş kahramanlarımız elindedir. Hiçbir süper kahramanın tek başına yenemeyeceği büyüklükteki bu tehdit için ekipler birleşmeli ve tehdide tüm güçleriyle karşı koymalıdır...

YENİLMEZLER: SONSUZLUK SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2018

Yönetmen : Anthony Russo, Joe Russo

Türü : Macera /Aksiyon

Oyuncular : Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

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Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi konusu ve oyuncuları: Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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