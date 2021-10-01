Yetkin Dikinciler Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alıyor. İlkokulu Trabzon'da okuyan oyuncu, liseyi İstanbul Şehremini Lisesi'nde bitirdi. 1999 yılında evlendiği Esra Akkaya ile 2000 yılında yollarını ayıran Yetkin Dikinciler, yine meslektaşı olan Aslı Orcan ile 2014 yılında dünya evine girdi. Çiftin Lal ismini verdikleri bir kızı bulunuyor. Peki Yetkin Dikinciler kimdir? Yetkin Dikinciler kaç yaşında, nereli?

YETKİN DİKİNCİLER KİMDİR?

Yetkin Dikinciler, 15 Ağustos 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. Subay bir baba ile Kızılay hemşiresi bir annenin tek çocuğu olan Dikinciler, okul çağına kadar baba mesleği nedeniyle Anadolu'yu karış karış dolaştı.

İlkokulu Trabzon'da okuyan oyuncu, liseyi İstanbul Şehremini Lisesi'nde bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde felsefe okurken gittiği tiyatro kursunda, Yıldız Kenter'in davetiyle üçüncü sınıfta okulunu değiştirerek Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne geçti. Okulu 1993 yılında bitirdi.

Konservatuvarda öğrenciyken Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda başlayan oyunculuk macerası, sırasıyla iki yıl Antalya, dört yıl Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda ve nihayetinde 1999 yılında tayinle geldiği İstanbul Devlet Tiyatrosuyla devam etti.

1999 yılında Türk ve Yunan gençleri buluşturmak üzere düzenlenen tiyatro festivalinde sahne alınca, Attis Tiyatrosu'nun dünyaca ünlü yönetmeni "Theodoros Terzopoulos" ile tanışma ve çalışma fırsatı buldu.

Ve Attis Tiyatrosu'nun Türk konuk oyuncusu olarak Kolombiya, İspanya, Almanya gibi ülkeleri dolaşarak oyunlar oynadı.

İlk filmi olan "Leoparın Kuyruğu"nu 1998 yılında Diyarbakır'da çekti.

Devam eden senelerde Üç Kişilik Aşk, Gülizar, Kırık Kanatlar gibi projelerde yer alan oyuncu, 2005 yılında Çağan Irmak'ın ikonik filmi Babam ve Oğlumda Salim karakterine hayat verdi.

2007'de Ulak ve Mavi Gözlü Dev, 2009'da Aile Saadeti, 2012'de Merhaba Hayat ve Çıplak Gerçek gibi projelerde yer aldı.

2014 yılında Muhteşem Yüzyıl'a Kara Ahmed Paşa karakteriyle dâhil olan Dikinciler, 2015'te Nadide Hayat'ta Kaptan Yusuf, 2017'de Her Şey Mümkün'de İbrahim karakterlerine can verdi.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Merhaba Güzel Vatanım, Bahtiyar Ölmez, Yeşilçam gibi projelerde oynayan Dikinciler, Kısasa Kısas, Müfettiş, Profesyonel ve daha birçok farklı tiyatro oyununda da sahnede yer aldı.

Takdir toplayan oyunculuğuyla birçok ödüle layık görülen isim, şimdilerde TRT1'de yayınlanan #Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda İshak Reis karakterine hayat veriyor.

1999 yılında evlendiği Esra Akkaya ile 2000 yılında yollarını ayıran Yetkin Dikinciler, yine meslektaşı olan Aslı Orcan ile 2014 yılında dünya evine girdi. Çiftin Lal ismini verdikleri bir kızı bulunuyor.