Yolcu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yolcu filmi bu akşam Tv’de!

iam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Yolcu filmi bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Yapımı daha önce izlemiş veya tekrar izlemek isteyen izleyiciler bu noktada "Yolcu filmi konusu nedir? Yolcu filmi oyuncuları kimler?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Yolcu filmi hakkında merak edilenler...

YOLCU FİLMİ KONUSU

Michael McCauley her gün işten eve, evden işe bir hayat yaşayan bir iş adamıdır. Aynı zamanda aile babası olan Michael'ın oldukça sıradan bir hayatı vardır. Ancak eşi ile mutlulukla sürdürdükleri evlilik hayatları bir gün tepetaklak olur. Her gün işe giderken kullandığı trende son durağa gelmeden gizemli bir yabancının kimliğini ortaya çıkarmak zorunda kalır. Bir komplonun içine düştüğünü fark eden Michael, kendisini ve diğer yolcuların hayatını kurtarmak için zamana karşı mücadele etmek zorundadır.

YOLCU FİLMİ OYUNCULARI

Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern, Jonathan Bank