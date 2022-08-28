Züğürt Ağa filmi konusu ve oyuncuları: Züğürt Ağa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Film en eski Türk filmleri arasında yerini alıyor olup pek çok ödüle layık görülmüştür. Filmin başrollerinde Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Füsun Demirel gibi isimler yer almaktadır. Peki, Züğürt Ağa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Züğürt Ağa filmi nerede çekildi ve ne zaman?

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ KONUSU

Haraptar adlı köyün ağası, yaşadığı yörede egemenliğini sürdürürken her şey bir anda tersine döner. Köylüler ağanın ambarındaki ürünleri satıp, İstanbul'a göç ederler. Bir süre sonra Ağa da topraklarını satıp İstanbul'a yerleşir. Yanında ise annesi, karısı, çocukları ve ölen babasının ikinci eşi Kiraz dışında kimse yoktur. Üstelik hayatı boyunca başkalarına hükmeden Ağa için burada yaşama tutunmak oldukça zor olacaktır. İstanbul'da yoksullaşan ve ailesinin geçimini sağlayamayan Züğürt Ağa sonunda eşi tarafından da terkedilir. Ağa'ya destek veren tek kişi ise Kiraz'dır.

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ OYUNCULARI

Ünlü isimler Şener Şen, Erdal Özyağcılar ve Füsun Demirel'in başrolleri paylaştığı yapımda, Atilla Yiğit, Can Kolukısa, Bahri Selin, Ayla Arslancan gibi pek çok yardımcı oyuncu da rol almıştır.

ZÜĞÜRT AĞA NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?Züğürt Ağa filmi konusu nedi

Züğürt Ağa filmi 1895 yılında sinemalarda yayınlandı. Züğürt Ağa, Şanlıurfa'nın Sultantepe Köyü'nde çekildi.