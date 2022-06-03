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Haberler Medya Haberleri Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, 15 bin TL’yi kim aldı? 3 Haziran 2022 Yemekteyiz kim kazandı?
Giriş Tarihi: 3.6.2022 16:38

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, 15 bin TL’yi kim aldı? 3 Haziran 2022 Yemekteyiz kim kazandı?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, 15 bin TL’yi kim aldı? 3 Haziran 2022 Yemekteyiz kim kazandı?

Tv8 ekranlarında haftanın finaliyle ekrana gelen Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu sorusuna bugün izleyici kitlesi yanıt arıyor. Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacının misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Peki Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, 15 bin TL’yi kim aldı? 3 Haziran 2022 Yemekteyiz kim kazandı?

Yemekteyiz kim kazandı sorusuna akşam saatleri itibariyle yanıt aranacak. Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve bu haftanın puan durumu akşam saatleri itibariyle açıklanıyor. Haftanın final bölümlerinde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, 15 bin TL'yi kim aldı? 3 Haziran 2022 Yemekteyiz kim kazandı?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

3 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci olan isim henüz belli olmadı. Toplanan puanlar sonrası birinci olan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

GEÇEN HAFTA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Bu haftayı birinci olarak tamamlayarak 15 bin TL'yi kazanan yarışmacı Furkan Bey oldu. Zuhal Topal'dan 10 puan yarışmacılardan ise 37 puan alan Furkan Bey ayrıca sezonun en yüksek puanını almış oldu.

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Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, 15 bin TL’yi kim aldı? 3 Haziran 2022 Yemekteyiz kim kazandı?
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