Yemekteyiz kim kazandı sorusuna akşam saatleri itibariyle yanıt aranacak. Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve bu haftanın puan durumu akşam saatleri itibariyle açıklanıyor. Haftanın final bölümlerinde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, 15 bin TL'yi kim aldı? 3 Haziran 2022 Yemekteyiz kim kazandı?
3 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci olan isim henüz belli olmadı. Toplanan puanlar sonrası birinci olan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.
Bu haftayı birinci olarak tamamlayarak 15 bin TL'yi kazanan yarışmacı Furkan Bey oldu. Zuhal Topal'dan 10 puan yarışmacılardan ise 37 puan alan Furkan Bey ayrıca sezonun en yüksek puanını almış oldu.