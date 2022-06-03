Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, 15 bin TL’yi kim aldı? 3 Haziran 2022 Yemekteyiz kim kazandı?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

3 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci olan isim henüz belli olmadı. Toplanan puanlar sonrası birinci olan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

GEÇEN HAFTA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Bu haftayı birinci olarak tamamlayarak 15 bin TL'yi kazanan yarışmacı Furkan Bey oldu. Zuhal Topal'dan 10 puan yarışmacılardan ise 37 puan alan Furkan Bey ayrıca sezonun en yüksek puanını almış oldu.