. Dünyada ve Türkiye'de diyabetin görülme oranı nedir?

Dünya genelinde yaklaşık 537 milyon yetişkin, diyabet hastalığı ile başa çıkmak zorunda.[i] Avrupa ülkeleri arasında diyabet sıklığının en yüksek olduğu ülke ise Türkiye[ii] olup ülkemizde 9 milyonun üzerinde diyabet hastası yaşamaktadır.[iii]

. Diyabetin önemi nedir?

Kontrolsüz diyabet, kan şekerinin yükselmesine yol açarak zamanla kalp-damar sistemi, göz, böbrek, sinir sistemi gibi vücudun bütün sistemlerini etkileyen komplikasyonların gelişmesine neden olabilir. Bu nedenle diyabetin erken teşhis ve tedavisi hayati önem taşımaktadır.

. AstraZeneca için diyabetin, diyabet farkındalığının nasıl bir önemi var?

AstraZeneca Türkiye olarak vizyonumuz tip 2 diyabeti olan bireylerin karşılanmamış ihtiyaçlarının karşılaması konusunda yeni iş birliklerimiz ile bilimsel konumumuzu sürdürmektir. Bu doğrultuda küresel çapta benimsediğimiz çok disiplinli yaklaşımımızla diyabet tedavisini bir bütün olarak ele alarak çalışmaktayız."

YÜRÜYEREK DİYABETE KARŞI HAREKETE GEÇ!

. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle şimdi de yepyeni bir farkındalık projesi başlatıyorsunuz. Bize projenin içeriği ve hedefleri konusunda bilgi verir misiniz?

14 Kasım Dünya Diyabet Günü çerçevesinde toplum düzeyinde diyabet hastalığına dikkat çekmek ve hastalık farkındalığını artırmak amacıyla "Diyabete Karşı Sağlıkta İnecek Var!" kampanyasının geniş kitlelere ulaşabilmesi için hazırladığımız video bir hafta boyunca İstanbul'daki metro ve metrobüslerde yayınlanacak. Metro ve metrobüs yolcularına, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nü bir başlangıç olarak kabul et, bundan sonra toplu ulaşımda gideceğin noktadan bir durak önce in, yürüyerek diyabete karşı harekete geç!" mesajı veriliyor. Yürümeye dikkat çekilmesinin nedeni ise yürüyüşe çıkmanın ve günlük hayatta hareketi artırmanın kan şekerini düşürme üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve düzenli hareket etmenin, tip 2 diyabet tedavisine destek olduğunu vurgulamak. Tip 2 diyabeti olan kişiler düzenli hareket ederlerse yaşam kaliteleri artar, kan şekeri seviyeleri düşer, genel vücut işlevleri ve depresyon durumları da olumlu yönde etkilenir.

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