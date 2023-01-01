TEKİRDAĞ - ADALET BİRLİK PARTİSİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay