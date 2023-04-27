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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

MALKARA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MALKARA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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MALKARA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 41,622 | Katılım Oranı: %90.38
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %45.8716,757 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %40.2514,704 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %12.44,531 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.73267 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.45165 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.28104 oy
%100
Seçmen Sayısı: 41,722 | Katılım Oranı: %84.72
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %60.4620,885 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %37.2412,863 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.3793 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 15,249 oy 0
Millet İttifakı
%0 20,453 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%40.48 14,741 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%35.81 13,040 oy 0
İyi Parti
%14.87 5,417 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%6.07 2,209 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.28 466 oy 0
Saadet Partisi
%0.81 295 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.63 229 oy 0
Vatan Partisi
%0.42 154 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.24 88 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı