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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

BAŞMAKÇI SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

BAŞMAKÇI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

BAŞMAKÇI MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 7,818 | Katılım Oranı: %91.16
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.323,886 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %26.921,825 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %14.28968 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.5839 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4933 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.4329 oy
%100
Seçmen Sayısı: 8,027 | Katılım Oranı: %83.14
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %53.143,461 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %44.712,912 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.15140 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 4,023 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,676 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%45.96 3,124 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%25.31 1,720 oy 0
İyi Parti
%13.24 900 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%13.23 899 oy 0
Saadet Partisi
%0.82 56 oy 0
Vatan Partisi
%0.57 39 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.47 32 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.4 27 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı