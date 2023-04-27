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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

GÖLBAŞI SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

GÖLBAŞI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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BALA
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

GÖLBAŞI MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BALA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 88,596 | Katılım Oranı: %89.49
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.7843,408 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %29.6823,100 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %10.237,961 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.572,001 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.541,199 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2156 oy
%100
Seçmen Sayısı: 77,837 | Katılım Oranı: %77.59
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.9633,182 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %39.8523,631 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.192,485 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı