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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ARDANUÇ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ARDANUÇ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %0
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BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
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HOPA
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MURGUL
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %0
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YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ARDANUÇ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %0
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BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
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HOPA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 9,196 | Katılım Oranı: %88.04
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %51.624,025 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %35.722,785 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %10.88848 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.7357 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.6853 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3729 oy
%100
Seçmen Sayısı: 9,338 | Katılım Oranı: %75.25
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %56.113,832 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %41.012,801 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.88197 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı