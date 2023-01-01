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ANASAYFA ATA İTTİFAKI İSTANBUL

3 BÖLGE - ATA İTTİFAKI

Zafer Partisi
%0 0
İSTANBUL TÜMÜ 1 BÖLGE 2 BÖLGE 3 BÖLGE
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay

3 BÖLGE - ATA İTTİFAKI MİLLETVEKİLLERİ / 0

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Kaynak: Anadolu Ajansı