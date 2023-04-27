Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

KÜÇÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

KÜÇÜKÇEKMECE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 541,033 | Katılım Oranı: %87.75
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %46.08215,272 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %38.13178,113 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %9.3143,504 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %5.5125,735 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.83,732 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.17797 oy
%100
Seçmen Sayısı: 518,075 | Katılım Oranı: %72.12
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %45.02165,780 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %44.02162,095 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %10.9640,366 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 221,160 oy 0
Millet İttifakı
%0 181,534 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%38.53 179,923 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%27.87 130,182 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%13.34 62,294 oy 0
İyi Parti
%9.72 45,378 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%8.83 41,237 oy 0
Saadet Partisi
%1.28 5,974 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.41 1,903 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.22 1,032 oy 0
Vatan Partisi
%0.18 848 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı