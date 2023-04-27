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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ŞİLE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ŞİLE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ŞİLE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 26,912 | Katılım Oranı: %91.3
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52.9912,711 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %33.58,036 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %8.882,129 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.48835 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.9217 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2560 oy
%100
Seçmen Sayısı: 24,404 | Katılım Oranı: %82.59
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %53.210,501 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %42.58,389 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.3849 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 13,010 oy 0
Millet İttifakı
%0 9,215 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%44.51 10,610 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%24.34 5,802 oy 0
İyi Parti
%12.81 3,053 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%10.07 2,400 oy 0
BAĞIMSIZ
%7.98 1,903 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%6.21 1,481 oy 0
Saadet Partisi
%1.51 360 oy 0
Vatan Partisi
%0.32 77 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.2 47 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı