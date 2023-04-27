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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ÜSKÜDAR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ÜSKÜDAR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
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MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 400,772 | Katılım Oranı: %88.68
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %48.81170,868 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %40.9143,172 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %5.8320,410 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.9810,427 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.244,325 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.25886 oy
%100
Seçmen Sayısı: 394,127 | Katılım Oranı: %73.39
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %49.11139,950 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %45.53129,747 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.3715,290 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 172,583 oy 0
Millet İttifakı
%0 145,574 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%42.24 147,853 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%29.54 103,392 oy 0
İyi Parti
%9.88 34,595 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%8.66 30,300 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%7.07 24,730 oy 0
Saadet Partisi
%2.17 7,587 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.54 1,903 oy 0
Vatan Partisi
%0.28 967 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.1 350 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı