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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

AYDIN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

AYDIN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

AYDIN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0

AYDIN MİLLETVEKİLLERİ / 8

Devamı
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 816,894 | Katılım Oranı: %88.91
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %44.23312,871 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %37.97268,628 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %11.2679,685 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.7840,882 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.443,138 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.312,194 oy
%100
Seçmen Sayısı: 768,833 | Katılım Oranı: %79.39
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %56.28336,862 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %36.75219,952 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %6.9641,682 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı