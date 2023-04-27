SÖKE SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
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BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
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DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
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GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
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İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
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KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
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KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
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KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
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KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
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NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
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BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
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DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
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GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
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İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
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KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
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KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
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KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
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KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
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NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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