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ANASAYFA ŞEHİRLER BİLECİK MERKEZ
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MERKEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
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ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 49,843 | Katılım Oranı: %89.59
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %49.9521,854 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %33.8914,827 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %13.285,812 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.77774 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.88383 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.24105 oy
%100
Seçmen Sayısı: 46,417 | Katılım Oranı: %80.22
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %50.4518,420 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %47.2217,239 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.33852 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı