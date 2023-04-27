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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

SOLHAN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

SOLHAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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GENÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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KARLIOVA
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KİĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %0
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YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %0
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SOLHAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
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ANAVATAN PARTİSİ 		%0
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ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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GENÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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KİĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %0
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YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 22,012 | Katılım Oranı: %80.72
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %81.1513,874 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %13.082,237 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %3.26557 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.35231 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.04178 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1119 oy
%100
Seçmen Sayısı: 20,656 | Katılım Oranı: %75.21
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %81.6912,441 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %15.932,426 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %2.38363 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı